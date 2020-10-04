وكالة الرأي الفلسطينية توجه إسرائيلي لبناء 5400 وحدة استيطانية جديدة بالضفة وكالة الرأي الفلسطينية الاقتصاد: 141 زيارة تفتيشية و23 محضر ضبط لبضائع منتهية الصلاحية وكالة الرأي الفلسطينية خلال المحاكاة.. "ثابت": نعمل وفق خطة شاملة للعودة الآمنة للمدارس وكالة الرأي الفلسطينية زراعة غزة تكثف جولاتها الإرشادية لمشاتل الخضار وكالة الرأي الفلسطينية المدهون يستقبل الأسير المحرر محمد عرندس وكالة الرأي الفلسطينية الكتلة الإسلامية تطلق مشاريعها الخدماتية لطلاب الجامعات وكالة الرأي الفلسطينية مباحث التموين تُتلف 7 أطنان "فول"منتهى الصلاحيه وكالة الرأي الفلسطينية الأدلة الجنائية وهندسة المتفجرات تُنفذ 227 مهمة خلال سبتمبر وكالة الرأي الفلسطينية التوجيه السياسي تنظم جولات متواصلة لرفع الروح المعنوية للأجهزة الأمنية وكالة الرأي الفلسطينية تعليم خان يونس يعقد مؤتمر التعليم الإلكتروني الأول (الضرورة والتنفيذ)
ملفات خاصة » مواجهة فايروس كورونا

"مباحث كورونا": توقيف 167 مواطنًا وإغلاق 85 منشأة بغزة

04 تشرين أول / أكتوبر 2020 04:35

8a314586-c7cd-47a0-8dd1-7c601a67318c
8a314586-c7cd-47a0-8dd1-7c601a67318c

غزة – الرأي:

أعلنت "مباحث كورونا" التابعة للشرطة في غزة الأحد، توقيف 167 شخصاً من أصحاب المنشآت التجارية، والمواطنين غير الملتزمين بإجراءات الوقاية والسلامة خلال 24 ساعة الماضية.

وأوضحت المباحث في تقريرها اليومي أنها أوقفت 86 مواطناً خالفوا قرار حظر التجوال في ساعات المساء بجميع المحافظات، وأنهت 30 تجمعاً مخالفاً لمواطنين.

ولفتت إلى أنها أغلقت 85 محلًا ومنشأة تجارية، غير ملتزمة بإجراءات السلامة العامة في محافظات غزة، وحررت تعهدات بحق أصحابها لعدم تكرار المخالفات.

وأشارت إلى أنها أوقفت كذلك 81 من أصحاب المنشآت التجارية المخالفين، وحررت بحقهم تعهدات بعدم تكرار مخالفة الإجراءات.

ونوهت إلى أنه يتم إحالة تلك القضايا إلى الجهات المختصة بالشرطة والنيابة العامة بحسب كل قضية، واتخاذ الإجراءات القانونية.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

الكتلة الإسلامية تطلق مشاريعها الخدماتية لطلاب الجامعات

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟