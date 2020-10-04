"مباحث كورونا": توقيف 167 مواطنًا وإغلاق 85 منشأة بغزة

غزة – الرأي:

أعلنت "مباحث كورونا" التابعة للشرطة في غزة الأحد، توقيف 167 شخصاً من أصحاب المنشآت التجارية، والمواطنين غير الملتزمين بإجراءات الوقاية والسلامة خلال 24 ساعة الماضية.

وأوضحت المباحث في تقريرها اليومي أنها أوقفت 86 مواطناً خالفوا قرار حظر التجوال في ساعات المساء بجميع المحافظات، وأنهت 30 تجمعاً مخالفاً لمواطنين.

ولفتت إلى أنها أغلقت 85 محلًا ومنشأة تجارية، غير ملتزمة بإجراءات السلامة العامة في محافظات غزة، وحررت تعهدات بحق أصحابها لعدم تكرار المخالفات.

وأشارت إلى أنها أوقفت كذلك 81 من أصحاب المنشآت التجارية المخالفين، وحررت بحقهم تعهدات بعدم تكرار مخالفة الإجراءات.

ونوهت إلى أنه يتم إحالة تلك القضايا إلى الجهات المختصة بالشرطة والنيابة العامة بحسب كل قضية، واتخاذ الإجراءات القانونية.