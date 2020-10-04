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5 وفيات و11 إصابة جديدة بـ"كورونا" بصفوف المغتربين

04 تشرين أول / أكتوبر 2020 09:57

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فلسطين المحتلة - الرأي

أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين مساء اليوم الأحد تسجيل 5 حالات وفاة، و11 إصابة بفيروس كورونا، في صفوف المغتربين الفلسطينيين حول العالم ما يرفع عدد الإصابات إلى 6239 إصابة، و266 حالة وفاة.

وأفادت السفارة والقنصلية العامة في ليبيا بتسجيل 4 حالات وفاة جديدة في صفوف الجالية إثر اصابتهم بفيروس كورونا.

وأوضحت أن المتوفين هم علي درويش قباني (75عاماً)، ومحمد طه أبو عوده (75عاماً)، وصلاح البطروخ (79عاماً)، وعلاوي ابراهيم البشتي (80عاماً)، ما يرفع عدد حالات الوفاة في صفوف الجالية الى 5.

من جهتها، ذكرت السفارة والقنصلية العامة في المملكة العربية السعودية، أنه تم تسجيل حالة وفاة جديدة بصفوف الجالية بفيروس كورونا للمواطن حبيب محمد عبد الرحمن ابو راس، يرفع عدد حالات الوفاة الى 90 حالة.

وأفاد الفريق المختص بمتابعة أوضاع الجالية في الولايات المتحدة، بتسجيل 11 إصابة جديدة بفيروس كورونا في صفوف الجالية في كل من اوهايو، ميتشغن، ونيوجرس، ما يرفع عدد الإصابات في صفوف الجالية الى 3803 إصابة، فيما لم تسجل أي حالة وفاة لليوم الرابع على التوالي في صفوف الجالية في أميركا، ليبقى عدد حالات الوفاة 78 حالة.

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