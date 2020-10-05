لماذا لا يفقد الجميع وزنهم عند اتباع نظام الكيتو دايت؟

تعتبر حمية "الكيتو" وسيلة شائعة لفقدان الوزن وتحسين الصحة ولكن لا يفقد الجميع وزنهم عند اتباع نظام الكيتو دايت، ويتوقف البعض عن فقدان الوزن بعد بضعة أشهر، فإذا كنت لا تحقق أهداف وزنك في نظام الكيتو، فقد تحتاج إلى إجراء بعض التعديلات، في هذا التقرير نتعرف على بعض الأسباب التي قد تجعلك لا تفقد الوزن على نظام الكيتو دايت، بحسب موقع "إنسايدر".

الغرض الرئيسي من نظام الكيتو هو إرسال جسمك إلى الحالة الكيتونية وهي حالة يتحول فيها التمثيل الغذائي من حرق الكربوهيدرات كوقود إلى الخلايا الدهنية بدلاً من ذلك.

ومع ذلك ، قد يستغرق الأمر الكثير من التخطيط الدقيق لوضع جسمك في الحالة الكيتونية ولن يحدث ذلك على الفور. يمكن أن يستغرق الأمر من يومين إلى سبعة أيام من التقييد الشديد للكربوهيدرات للوصول إلى الحالة الكيتونية.

يمكنك التحقق لمعرفة ما إذا كنت بالفعل في الحالة الكيتونية باستخدام شرائط اختبار البول في المنزل تكتشف هذه الشرائط الكيتونات والمواد التي ينتجها الكبد عند معالجة الدهون.

ومع ذلك ، فإن التواجد في الحالة الكيتونية لن يجعلك تفقد الوزن إذا كنت لا تزال تتناول الكثير من السعرات الحرارية.

أسباب تجعلك لا تفقد الوزن على نظام الكيتو دايت



أنت تأكل الكثير من السعرات الحرارية

يشبه فقدان الوزن في نظام كيتو الغذائي فقدان الوزن في أي نظام غذائي آخر - فأنت بحاجة إلى حرق سعرات حرارية أكثر مما تتناوله في اليوم.

ليس من الضروري أن تكون القيود شديدة، ولكن يجب أن تكون في حالة نقص في السعرات الحرارية.

يجعل التواجد في الحالة الكيتونية هذا الأمر أسهل قليلاً لأنه - مع الأطعمة المناسبة - يمكن أن يقلل من شهيتك وبالتالي تكون أقل جوعًا أقل عرضة للإفراط في تناول الطعام.

بعض الأطعمة التي يجب تناولها في حمية الكيتو والتي ستساعدك على الشعور بالشبع هي:

-الخضار الغني بالألياف منخفضة الكربوهيدرات - مثل الخضروات الورقية والبروكلي.

-اللحوم الخالية من الدهون والمليئة بالبروتين مثل المأكولات البحرية والدواجن.

-الأطعمة الدهنية الصحية مثل الأفوكادو والمكسرات والبذور.

إذا كنت لا تزال تواجه مشكلة في التحكم في كمية السعرات الحرارية التي تتناولها، فإليك بعض النصائح:

-استبدل أي مشروبات سكرية قد تتناولها بمياه منكهة.

قم بقياس الوجبات الخفيفة مسبقًا حتى لا تستهلك الكثير من دون وعي.

أنت لا تأكل سعرات حرارية كافية

إذا قمت بتقييد سعرات حرارية أكثر من اللازم - إلى أقل من 1200 سعر حراري في اليوم للشخص البالغ العادي - فقد يؤدي ذلك أيضًا إلى إبطاء أهدافك في إنقاص الوزن لأنه عندما لا تأكل ما يكفي من الطعام يمكن أن يرسل جسمك إلى وضع الجوع ، حيث يتباطأ التمثيل الغذائي لديك وقد تتوقف عن فقدان الوزن.

أنت متوتر للغاية

تشير العديد من الدراسات إلى وجود صلة قوية بين الإجهاد والسمنة قد يكون جزء من السبب مرتبطًا بحقيقة أن التوتر يزيد من مستويات هرمون الإجهاد الكورتيزول في جسمك، مما يؤدي إلى زيادة الشهية وربما الإفراط في تناول الطعام وزيادة الوزن لاحقًا.

تتضمن بعض الطرق البسيطة لتخفيف التوتر ما يلي:

-ممارسة الرياضة بانتظام

-الحصول على مزيد من النوم

-التواصل مع الأحباء

أنت لست نشيطًا بدرجة كافية

توصي وزارة الصحة والخدمات البشرية الأمريكية البالغين بإكمال 150-300 دقيقة على الأقل من التمارين المعتدلة أسبوعيًا النشاط البدني مهم لأسباب عديدة ، بما في ذلك الحفاظ على وزن صحي.

يمكن أن يساعد التمرين المنتظم أيضًا في تقليل مستويات التوتر ، مما يزيد من فرص التحكم في الشهية وفقدان الوزن. تتضمن بعض النصائح للحفاظ على روتين تمرين منتظم ما يلي:

-اختر نظام التمرين الذي تستمتع به.

-ضع أهدافًا طويلة المدى للعمل عليها.

لديك حالة طبية مزمنة

هناك حالات طبية معينة مرتبطة بزيادة الوزن ، مما يجعل خسارة الوزن صعبة للغاية. العديد من هذه الحالات هي اضطرابات هرمونية مثل متلازمة المبيض المتعدد الكيسات (PCOS) ، ومرض السكري ، ومتلازمة كوشينج، وقصور الغدة الدرقية.