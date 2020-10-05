فوائد تناول العسل الأبيض على الريق

يحتوى العسل الأبيض على كمية عالية من الفيتامينات والعناصر الغذائية التى تعمل على تعزيز صحة الجسم ووقايته من الأمراض، حيث انه يعمل على تعزيز صحة الجهاز المناعى ويحد من خطر الإصابة بالفيروسات والأوبئة، كما ينصح الكثيرون بتناول العسل الأبيض على الريق نظرا لفوائده المذهلة.

وحسب ما ذكره موقع self فإن فوائد العسل الابيض هى:

1:يحتوي على مضادات الأكسدة

وُجِد أن بعض أنواع العسل تحتوي على مضادات الأكسدة (كلما كان العسل داكنًا زادت مضادات الأكسدة التي يحتويها عادةً) ، والتي يمكن أن تساعد في محاربة تلف الخلايا الذي قد يزيد من مخاطر الإصابة بأمراض مثل السرطان وأمراض القلب وما إلى ذلك.

2: قد يساعد في محاربة السرطان

تظهر الدراسات الأولية على الفئران أن بعض أنواع العسل قد تمنع نمو الخلايا السرطانية. حتى الآن ، أجريت الدراسات على الفئران فقط ، لذا لا يمكن ترجمة ذلك على وجه اليقين للبشر.

3: قد يساعد في التئام الجروح والحروق

تظهر بعض الأبحاث أن التطبيق الموضعي للعسل على الجروح الخفيفة إلى المتوسطة قد يسرع الشفاء.

4:قد يخفف من السعال

وجدت دراسات صغيرة أن سعال الأطفال يقل عند تناول العسل كما انه يساعد على علاج الالتهابات والألم.

5: قد يساعد في السيطرة على الوزن

نوصي دائمًا بأن يشتري الأشخاص النسخة العادية من الأطعمة وأن يقوموا بتحليتها بأنفسهم باستخدام مُحلي طبيعي ، حتى يتمكنوا من التحكم في كمية السكر المضاف، لكن تأكد من عدم تناول أكثر من 6 ملاعق صغيرة (ملعقتان كبيرتان) من العسل يوميًا ، وذلك إذا كان السكر المضاف الوحيد الذي تتناوله، إذا كنت تحصل على السكر من مصادر أخرى ، فتأكد من أن إجمالي كمية السكر التي تتناولها لا تزيد عن 6 ملاعق صغيرة.

6:يحتوى على نسبة عالية من الفيتامينات والعناصر الغذائية التى تعمل على تعزيز صحة الجهاز المناعى والوقاية من نزلات البرد والانفلونزا.