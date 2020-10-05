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ثمرة يقطين تحقق رقماً قياسياً بوزنها: الرقم صادم

05 تشرين أول / أكتوبر 2020 08:05

ثمرة يقطين تحقق رقماً قياسياً بوزنها: الرقم صادم
ثمرة يقطين تحقق رقماً قياسياً بوزنها: الرقم صادم

 سجل رجل ألماني رقماً قياسياً جديداً بتقديمه ثمرة يقطين يصل وزنها إلى أكثر من 702 كلغ، مما جعل الرجل يفوز في بطولة اليقطين التي أقيمت في ولاية سكسونيا السفلى.

 وفي التفاصيل، حصل المزارع كفين راتاي بهذه الثمرة على المركز الأول في بطولة اليقطين السادس عشر في ولاية سكسونيا السفلى بوزن قرع ضخم يبلغ وزنه 702.4 كجم.

فقد تمكن البستاني البالغ من العمر26 عامًا من الدفاع عن لقبه الذي حصده العام الماضي في باد إيسن، عندما كان وزن اليقطين الفائز 568 كجم.

زراعة اليقطين

يقول في تصريحاته: "إنه يعطي قرعه 400 إلى 500 لتر من الماء أسبوعياً في حديقته الخاصة، ليس هذا فقط، بل يعمل على منح القرع الأسمدة السائلة".

وهنا تمت الإشارة إلى ان مزراعي القرع من بين الفائزين في قضية تغير المناخ - حتى على ساحل بحر الشمال في منطقة أوريتش.

من جانبه، قال منظم المسابقة فولفجانج ويلمان إن راتاج سجل رقماً قياسياً جديداً في ولاية سكسونيا السفلى بوزنه 700 كيلو قرع.

وأوضح ويلمان أن القرع الأكثر سمنة هو في الواقع من جنوب ألمانيا بفضل سطوع الشمس الأطول، الذي تتعرض له البلاد، وأن الرقم القياسي العالمي الذي يحمله مربي من بلجيكا يزن اليقطين أكثر من طن.

وقال منظم السباق من ميلي في منطقة أوسنابروك، إن راتاج كان سيصل أيضًا إلى قمة البطولة الألمانية بوزنه الذي يبلغ وزنه 702 كيلوغرامًا، مضيفاً: "لا يُسمح بمنافسة اليقطين عدة مرات، خاصة وأن النباتات تفقد الكثير من وزنها كل يوم بعد الحصاد".

وقد أقيمت بطولة ساكسونيا السفلى في حدائق قلعة إيبنبورغ في منطقة أوسنابروك ، والتي كانت مفتوحة للزوار فقط يومي السبت والأحد4 أكتوبر.

وحتى الآن لم يتم معرفة هل سيتم ضم هذه القطعة من اليقطين إلى موسوعة غينيس العالمية أم لا، موسوعة غينيس للأرقام القياسية ‏ هو كتاب مرجعي يصدر سنويًا، يحتوي على الأرقام القياسية العالمية المعروفة. الكتاب بنفسه حقق رقماً قياسياً، حيث أنه يعتبر سلسلة الكتب الأكثر بيعاً على الإطلاق.

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