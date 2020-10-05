وكالة الرأي الفلسطينية ثمرة يقطين تحقق رقماً قياسياً بوزنها: الرقم صادم وكالة الرأي الفلسطينية بساتين على أسطح ناطحات السحاب تلقى رواجا في سنغافورة وكالة الرأي الفلسطينية شرب القهوة قبل الفطور يعرضك لـ"خطر كبير" وكالة الرأي الفلسطينية الفيفا يسلط الضوء على إنجاز صلاح في الليلة السوداء وكالة الرأي الفلسطينية أستون فيلا يقسو على ليفربول بسباعية في الدوري الإنجليزي وكالة الرأي الفلسطينية بطولة ألمانيا:بايرن المُرهَق يخرج بانتصار شاق برباعية ليفاندوفسكي وكالة الرأي الفلسطينية برشلونة يتعادل مع أشبيلية بالدوري الإسباني وكالة الرأي الفلسطينية مواصفات اول حاسوب لوحي قابل للطي لشركة لينوفو وكالة الرأي الفلسطينية الكشف عن أسعار هواتف iPhone 12 ومواصفاتها وكالة الرأي الفلسطينية منظومة للذكاء الاصطناعي لتقييم حجم ضرر الكوارث الطبيعية
أخبار » الأسرة و المجتمع

الطقس: درجات الحرارة أعلى من معدلها السنوي

05 تشرين أول / أكتوبر 2020 08:24

غزة- الرأي:

توقعت دائرة الأرصاد الجوية، أن يكون الجو اليوم الاثنين، حاراً نسبياً في المناطق الجبلية وحاراً في بقية المناطق، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج .

وهذه الليلة يكون الجو معتدلاً في المناطق الجبلية حاراً نسبياً في بقية المناطق، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج .

وتنبأت أن يكون الجو غدا الثلاثاء حاراً في المناطق الجبلية شديد في بقية المناطق، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 6 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج .

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

الكتلة الإسلامية تطلق مشاريعها الخدماتية لطلاب الجامعات

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟