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أسعار صرف العملات لهذا اليوم

05 تشرين أول / أكتوبر 2020 08:26

غزة- الرأي:

جاءت أسعار صرف العملات مقابل الشيقل "الإسرائيلي":
الدولار=  3.43 شيقل.
الدينار = 4.83 شيقل.
اليورو = 4.02 شيقل.
الجنيه = 0.21 شيقل.

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