أسعار صرف العملات لهذا اليوم

جاءت أسعار صرف العملات مقابل الشيقل "الإسرائيلي":
الدولار= 3.43 شيقل.
الدينار = 4.83 شيقل.
اليورو = 4.02 شيقل.
الجنيه = 0.21 شيقل.
عاجل |
05 تشرين أول / أكتوبر 2020 08:26
غزة- الرأي:
جاءت أسعار صرف العملات مقابل الشيقل "الإسرائيلي":
الدولار= 3.43 شيقل.
الدينار = 4.83 شيقل.
اليورو = 4.02 شيقل.
الجنيه = 0.21 شيقل.
08:39المستشفى الأوروبي يشهد سبع حالات ولادة لمصابات بــ"كورونا"
09:24الدفاع المدني ينفذ 179 مهمة بمواجهة فايروس "كورونا"
09:06الاحتلال يشن حملة اعتقالات في مدن الضفة المحتلة
09:12النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2636 ) الاثنين5/10/2020
08:45مستشفى النصر للأطفال تُدرب فريق تمريضي للعمل بالعناية المركزة