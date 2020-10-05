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المستشفى الأوروبي يشهد سبع حالات ولادة لمصابات بــ"كورونا"

05 تشرين أول / أكتوبر 2020 08:39

المستشفى الأوروبي يشهد سبع حالات ولادة لمصابات بــ
المستشفى الأوروبي يشهد سبع حالات ولادة لمصابات بــ

غزة- الرأي

صرح د.اتحاد شبير المدير الطبي في مستشفى غزة الأوروبي،  أن قسم الولادة بالمستشفى، شهد ولادة سبع سيدات من المصابات بفيروس كورونا واللاتي يتلقين العلاج داخل المستشفى .


وذكر د.شبير أن الولادات تنوعت بين 3 عمليات قيصرية وأخرى طبيعية وكان أخرها عملية ولادة قيصرية أجريت اليوم الأحد لسيدة مصابة داخل المستشفى .


وتابع :" قمنا بتجهيز قسم خاص بالولادة منذ تخصيص المستشفى لعلاج حالات كورونا ، ولدينا طواقم طبية وتمريضية ذات كفاءة عالية وتقوم بعملها على أكمل وجه ،وفق اجراءات السلامة والوقاية المتبعة ."


من جانبه أشار د.غسان أبو القمبز اخصائي النساء والتوليد ان حالة الولادة الاخيرة كانت لسيدة تبلغ من العمر 35 عاماً في الاسبوع 38 للحمل ولم تكن تعاني من أي اعراض جراء اصابتها بفيروس كورونا قبل أسبوع.


ولفت إلى أن السيدة التي تم اجراء عملية قيصرية لتوليدها ، قد دخلت الى المستشفى أمس السبت وخضعت لتحاليل وفحوصات تم على اثرها تحديد موعد ولادتها عن طريق بنج نصفي ووضعت مولودتها أمس الاحد .


وأوضح د.ابو القمبز أن العملية تكللت بالنجاح ،مضيفاً :" حالة السيدة مستقرة وكذلك المولودة وضعها الصحي طبيعي بعد معاينتها من قبل طبيب الاطفال د.وسام المصري ،وقد بلغ وزنها ثلاثة كيلو و600 جرام ،وتم نقلها لقسم الحضانة لاستكمال اجراءات تشخيصها ".


ونوّه د.أبو القمبز إلى أن المسشتفى يتواجد به قرابة 11 سيدة حامل ومن المتوقع ولادة اربعة منهن خلال الايام القليلة القادمة .

120809784_1773521199453691_2950766669212006248_n المستشفى الأوروبي يشهد سبع حالات ولادة لمصابات بــ
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