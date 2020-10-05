مستشفى النصر للأطفال تُدرب فريق تمريضي للعمل بالعناية المركزة

غزة- الرأي

افتتحت دائرة التمريض بمستشفى النصر للأطفال دورة تدريبية لمجموعة من كوادر التمريض بالمستشفى.

جاء ذلك، بحضور مدير التمريض عبد المطلب الكحلوت ورئيس تمريض قسم العناية المركزة، حيث حيث تم الترحيب بهم، وتعريفهم بالمكان والطاقم العامل بالقسم.



وأفاد الكحلوت أنه ومع بداية التدريب تم تعريف المتدربين بمهام القسم من بروتوكولات وسياسة وروتين العمل داخل العناية المركزة بالاضافة للإشراف المباشر العلمي والعملي للمتدربين من خلال العمل مباشرة مع المريض .



فيما اوضح الحكيم رأفت أبو ريالة، أن المتدربين سيتم متابعتهم وملاحظتهم أثناء التدريب داخل العناية .



تجدر الإشارة إلى أن الدورة ستستمر لعدة لقاءات وتأتي ضمن الجهود المبذولة لمواجهة جائحة كورونا حيث يشرف على التدريب الحكيم أحمد عجور وبإشراف مباشر من إدارة تمريض المستشفى .