الاحتلال يشن حملة اعتقالات في مدن الضفة المحتلة

الضفة المحتلة-الرأي:

شنت قوات الاحتلال حملة اعتقالات واسعة، طالت شبان من مدن الضفة المحتلة.

وذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اعتقلت الفتى محمد عماد الكار (١٥عاما)، والشاب عبد الرحيم صبحي الكار (٢٤عاما)، بعد دهم منزلي ذويهما وتفتيشهما، في بلدة بيت فجار جنوب بيت لحم المحتلة.

وأشارت تلك المصادر إلى أن قوات الاحتلال اقتحمت حي السكة بمدينة جنين المحتلة، واعتقلت الشاب أمد خيري خلف بعد أن داهمت منزل ذويه وفتشته وعبثت بمحتوياته، واعتقلت المواطن "احمد فايز حمدان سلاطنة"، والمواطن "عيد محمد عيد حمامرة"، بعد أن اقتحمت منزليهما في بلدة جبع جنوب جنين المحتلة.