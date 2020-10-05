وكالة الرأي الفلسطينية الدفاع المدني ينفذ 179 مهمة بمواجهة فايروس "كورونا" وكالة الرأي الفلسطينية النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2636 ) الاثنين5/10/2020 وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يشن حملة اعتقالات في مدن الضفة المحتلة وكالة الرأي الفلسطينية مستشفى النصر للأطفال تُدرب فريق تمريضي للعمل بالعناية المركزة وكالة الرأي الفلسطينية المستشفى الأوروبي يشهد سبع حالات ولادة لمصابات بــ"كورونا" وكالة الرأي الفلسطينية أسعار صرف العملات لهذا اليوم وكالة الرأي الفلسطينية الطقس: درجات الحرارة أعلى من معدلها السنوي وكالة الرأي الفلسطينية العصير المسحور يتسبب في معركة و شجار في حفل زفاف مصري وكالة الرأي الفلسطينية ثمرة يقطين تحقق رقماً قياسياً بوزنها: الرقم صادم وكالة الرأي الفلسطينية بساتين على أسطح ناطحات السحاب تلقى رواجا في سنغافورة
أخبار » عناوين الأخبار

النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2636 ) الاثنين5/10/2020

05 تشرين أول / أكتوبر 2020 09:12

شعار الرأي
شعار الرأي

النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2636 ) الاثنين5/10/2020

 

أخبار فلسطينية

·         لتحقيق المصالحة.. “حماس” تدعو لعقد حوار فلسطيني “عاجل” و”شامل”

·         هيئة فلسطينية تحذر من “إعدام بطيء” لـ 13 أسيرا لدى الاحتلال

·         الصحة بغزة تعلن تسجيل 56 إصابة جديدة بـ"كورونا" وتعافي 76 حالة

 

أخبار إسرائيلية

·          اعترافات إسرائيلية موثقة عن أكبر عملية سطو مسلح في التاريخ: “اليهود سرقوا الرخيص

·         تل أبيب تحذّر من وصول صواريخ «كروز» إلى تنظيمات مسلحة

·         نتنياهو يطالب الجميع التقيد بالتعليمات خلال الاحتفال بعيد «العرش»

·         كابنيت الكورونا الإسرائيلي يجتمع اليوم وسط خلافات بشأن تمديد الإغلاق

·         انقسام داخل حزب أزرق - أبيض بشأن العلاقة مع الليكود

 

 اخبار دولية

·         مشاورات في الأمم المتحدة حول مبادرة عباس لعقد مؤتمر دولي

 

 

اخبار عربية

 

 

 

 

« ﻿الصحف العربية/المواقع الإخبارية /الوكالات الإخبارية /

 

الصحف العربية

القدس العربي

·         الرجوب: وفد من فتح إلى دمشق الإثنين للحوار مع فصائل فلسطينية

·         اعترافات إسرائيلية موثقة عن أكبر عملية سطو مسلح في التاريخ: “اليهود سرقوا الرخيص…

·         غزة.. إعادة فتح مساجد مع إجراءات الوقاية من كورونا

·         لتحقيق المصالحة.. “حماس” تدعو لعقد حوار فلسطيني “عاجل” و”شامل”

·         كورونا ينهش أجساد الفلسطينيين: ثلاث وفيات ومئات الإصابات ونحو 50 منها موصولة بأجهزة…

·         هيئة فلسطينية تحذر من “إعدام بطيء” لـ 13 أسيرا لدى الاحتلال

·         حماس: تحقيق الوحدة الوطنية يفشل المؤامرات والصفقات المشبوهة

·         اللجنة المركزية لحركة “فتح” تصادق على تفاهمات المصالحة مع “حماس”

·          

 الشرق الأوسط

·         إدانة للمخططات الإسرائيلية في الحرم الإبراهيمي

·         تل أبيب تحذّر من وصول صواريخ «كروز» إلى تنظيمات مسلحة

·         «حماس» تستعد لانتخاباتها الداخلية

 

الخليج الإماراتية

·         إسرائيل تخطط لإقرار 5400 وحدة في مستوطنات الضفة

 

الاخبار اللبنانية

·         محور التطبيع يحارب «تفاهمات إسطنبول»: لا للمصالحة الفلسطينية!

 

الشروق المصرية

·         نتنياهو يطالب الجميع التقيد بالتعليمات خلال الاحتفال بعيد «العرش»

 

 الاهرام المصرية

·         اعتقالات واشتباكات في تل أبيب بعد حظر مثير للجدل على المظاهرات الكبرى

·          

الغد الأردنية

 

·         مشاورات في الأمم المتحدة حول مبادرة عباس لعقد مؤتمر دولي

·         الاحتلال يتوسع بالاستيطان ليحول دون إقامة الدولة الفلسطينية

 


 الشرق القطرية

 

·         قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل عددا من الشبان خلال مواجهات شرق رام الله

 

 

 

الصحف المحلية

جريدة  فلسطين

·         5 وفيات و11 إصابة بكورونا بصفوف الجاليات الفلسطينية

تقرير القيادي حسن يوسف.. شخصية نافذة إلى الجماهير يخشى الاحتلال حضورها         

تقرير "جفت الزيتون" وقود حيوي تستخدمه المصانع والمزارع بغزة·        

الصحة بغزة تعلن تسجيل 56 إصابة جديدة بـ"كورونا" وتعافي 76 حالة·        

تقرير أبو سويرح: عودة الموظفين المفصولين إلى الدوام الجزئي "مؤقت"

  المحرر الأشقر يحرم الخطوبة بعد 18 عاماً من الاعتقال

 

 

القدس

·         كابنيت الكورونا الإسرائيلي يجتمع اليوم وسط خلافات بشأن تمديد الإغلاق

·         مقتل سيدة فلسطينية وإصابة زوجها داخل الخط الأخضر

·         انقسام داخل حزب أزرق - أبيض بشأن العلاقة مع الليكود

·         بدء موسم حصاد التمر في غزة

·          

 

الحياة الجديدة

 

·         محللون: المصالحة الفلسطينية على أبواب إنهاء الانقسام

·         الأم التي هزمت "كورونا" وأنجبت "أيلول"

·         بيروت: الطلاب الفلسطينيون في عين الأزمة اللبنانية

·         في الأغوار.. الطريق وعرة إلى المدرسة

·         توتنهام يذل مان يونايتد بسداسية

·         "عطس ترامب فتأثر العالم".. الاقتصاد أمام تحديات جديدة

·         إنتاج السعودية من الذهب يصل إلى مستويات قياسية

·         انخفاض أسعار النفط بنحو 5% و"برنت" يسجل أدنى مستوى في نحو 4 أشهر

 

صحيفة الأيام

 

·         موسم الزيتون يوفر فرص عمل للمتعطلين في غزة

·         »5 وفيات و11 إصابة جديدة بـ"كورونا" في صفوف الجاليات الفلسطينية

·         »"كورونا" في فلسطين: نسبة التعافي من الفيروس ترتفع إلى 84.6%

·         »إصابة النائب أيمن عودة بفيروس كورونا

·         »المعتمرون يعودون إلى مكة بأعداد محدودة

·         »عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى بحماية قوات الاحتلال

·         »مستوطنون يقطعون 12 شجرة زيتون في كفر الديك

 

 

وكالة الراي

 

 

وكالة صفا

 

 

سما نيوز

 

 فلسطين اليوم

عرب  48

وكالة وفا

حدث في مثل هذا اليوم

  •  
  • 5 تشرين أول (أكتوبر)
  • 2004 م استشهاد القائد العام ورئيس المجلس العسكري لسرايا القدس الجناح العسكري لحركةالجهاد الإسلامي الشهيد "بشير الدبش 42معاماً" واستشهاد مساعده "ظريف العرعير 25 عاماً" وهما من غزة.
  • 2003م الطائرات الصهيونية تخترق اليوم أجواء الأراضي السورية وتقصف منطقة تجمّع فلسطيني في ضواحي دمشق، ممّا أدّى على وقوع خسائر مادية و بشرية ..
  • 2002م الرئيس يصادق على قانون القدس العاصمة الأبدية لدولة فلسطين.
  • 1999 م اتفاق السلطة الوطنية الفلسطينية و (إسرائيل) على فتح ممر آمن يصل الضفة الغربية مع قطاع غزة وقد وقع الاتفاق من الجانب الفلسطيني الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات ومن الجانب الإسرائيلي يهود باراك رئيس وزراء (إسرائيل).
  • 1993 م عملية فدائية في دمرة على مقربة مع الحدود مع قطاع غزة قام المجاهد معين البرعي من حركة الجهاد الإسلامي باختراق الحواجز الإسرائيلية ووصل إلى قرية (دمرة المحتلة) واشتبك مع سيارة عسكرية إسرائيلية مما أدى إلى مقتل وإصابة عدد من جنود الاحتلال حسب بيان حركة الجهاد الإسلامي.
  • 1900 م السلطان العثماني عبد الحميد يمنع اليهود من الإقامة الدائمة في فلسطين ( في مرسوم سلطاني).
  • 1985 م وقوع حادث رأس بركة حينما هاجمت مجموعة إسرائيلية علم مصر وألقته على الأرض، قام الجندي المصري سليمان خاطر بإطلاق رصاص بندقيته عليهم فقتل 7 منهم، وفيما بعد قتل سليمان خاطر في ظروف غامضة في المستشفى التي كان محتجزاً فيها.
  • 1985 م مقتل سبعة سياح إسرائيليين في مصر، في هجوم مسلح عليهم شنّه الجندي سليمان خاطر، رداً على التنكيل الذي تمارسه سلطة الاحتلال الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني. قتل خاطر في سجنه في ظروف غامضة، واتهمت بعض الأوساط سلطات الأمن المصرية بتصفيته والزعم بأنه انتحر.
  • 1952م إعلان تأسيس حزب الكتلة الوطنية برئاسة عبد اللطيف صلاح ولكن سلطات الاحتلال البريطاني منعت إقامة هذا الحزب.
  • 1946 م الرئيس الأمريكي هاري ترومان (1884 - 1972) يحث على السماح بالهجرة اليهودية المكثفة إلى فلسطين أثناء احتلالها من قبل الإنكليز. كان له دور مهم في استيطان اليهود لأرض فلسطين عقب الحرب العالمية الثانية.
  •  
متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

الكتلة الإسلامية تطلق مشاريعها الخدماتية لطلاب الجامعات

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟