النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2636 ) الاثنين5/10/2020
أخبار فلسطينية
· لتحقيق المصالحة.. “حماس” تدعو لعقد حوار فلسطيني “عاجل” و”شامل”
· هيئة فلسطينية تحذر من “إعدام بطيء” لـ 13 أسيرا لدى الاحتلال
· الصحة بغزة تعلن تسجيل 56 إصابة جديدة بـ"كورونا" وتعافي 76 حالة
- وفد من فتح إلى دمشق الإثنين للحوار مع فصائل فلسطينية
- الخليل: إصابة فتى بالرصاص الحي إثر مواجهات مع الاحتلال
- الجهاد الإسلامي تعلن عن إحياء انطلاقتها يوم الثلاثاء بمهرجان وطني الكتروني
- ثابت: عودة العملية التعليمية في قطاع غزة ستتم على ثلاث مراحل
أخبار إسرائيلية
· اعترافات إسرائيلية موثقة عن أكبر عملية سطو مسلح في التاريخ: “اليهود سرقوا الرخيص
· تل أبيب تحذّر من وصول صواريخ «كروز» إلى تنظيمات مسلحة
· نتنياهو يطالب الجميع التقيد بالتعليمات خلال الاحتفال بعيد «العرش»
· كابنيت الكورونا الإسرائيلي يجتمع اليوم وسط خلافات بشأن تمديد الإغلاق
· انقسام داخل حزب أزرق - أبيض بشأن العلاقة مع الليكود
اخبار دولية
· مشاورات في الأمم المتحدة حول مبادرة عباس لعقد مؤتمر دولي…
اخبار عربية
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الصحف العربية
القدس العربي
· الرجوب: وفد من فتح إلى دمشق الإثنين للحوار مع فصائل فلسطينية
· اعترافات إسرائيلية موثقة عن أكبر عملية سطو مسلح في التاريخ: “اليهود سرقوا الرخيص…
· غزة.. إعادة فتح مساجد مع إجراءات الوقاية من كورونا
· لتحقيق المصالحة.. “حماس” تدعو لعقد حوار فلسطيني “عاجل” و”شامل”
· كورونا ينهش أجساد الفلسطينيين: ثلاث وفيات ومئات الإصابات ونحو 50 منها موصولة بأجهزة…
· هيئة فلسطينية تحذر من “إعدام بطيء” لـ 13 أسيرا لدى الاحتلال
· حماس: تحقيق الوحدة الوطنية يفشل المؤامرات والصفقات المشبوهة
· اللجنة المركزية لحركة “فتح” تصادق على تفاهمات المصالحة مع “حماس”
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الشرق الأوسط
· إدانة للمخططات الإسرائيلية في الحرم الإبراهيمي
· تل أبيب تحذّر من وصول صواريخ «كروز» إلى تنظيمات مسلحة
· «حماس» تستعد لانتخاباتها الداخلية
الخليج الإماراتية
· إسرائيل تخطط لإقرار 5400 وحدة في مستوطنات الضفة
الاخبار اللبنانية
· محور التطبيع يحارب «تفاهمات إسطنبول»: لا للمصالحة الفلسطينية!
الشروق المصرية
· نتنياهو يطالب الجميع التقيد بالتعليمات خلال الاحتفال بعيد «العرش»
الاهرام المصرية
· اعتقالات واشتباكات في تل أبيب بعد حظر مثير للجدل على المظاهرات الكبرى
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الغد الأردنية
· مشاورات في الأمم المتحدة حول مبادرة عباس لعقد مؤتمر دولي…
· الاحتلال يتوسع بالاستيطان ليحول دون إقامة الدولة الفلسطينية
الشرق القطرية
· قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل عددا من الشبان خلال مواجهات شرق رام الله
الصحف المحلية
جريدة فلسطين
· 5 وفيات و11 إصابة بكورونا بصفوف الجاليات الفلسطينية
تقرير القيادي حسن يوسف.. شخصية نافذة إلى الجماهير يخشى الاحتلال حضورها
تقرير "جفت الزيتون" وقود حيوي تستخدمه المصانع والمزارع بغزة·
الصحة بغزة تعلن تسجيل 56 إصابة جديدة بـ"كورونا" وتعافي 76 حالة·
تقرير أبو سويرح: عودة الموظفين المفصولين إلى الدوام الجزئي "مؤقت"
المحرر الأشقر يحرم الخطوبة بعد 18 عاماً من الاعتقال
القدس
· كابنيت الكورونا الإسرائيلي يجتمع اليوم وسط خلافات بشأن تمديد الإغلاق
· مقتل سيدة فلسطينية وإصابة زوجها داخل الخط الأخضر
· انقسام داخل حزب أزرق - أبيض بشأن العلاقة مع الليكود
· بدء موسم حصاد التمر في غزة
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الحياة الجديدة
· محللون: المصالحة الفلسطينية على أبواب إنهاء الانقسام
· الأم التي هزمت "كورونا" وأنجبت "أيلول"
· بيروت: الطلاب الفلسطينيون في عين الأزمة اللبنانية
· في الأغوار.. الطريق وعرة إلى المدرسة
· توتنهام يذل مان يونايتد بسداسية
· "عطس ترامب فتأثر العالم".. الاقتصاد أمام تحديات جديدة
· إنتاج السعودية من الذهب يصل إلى مستويات قياسية
· انخفاض أسعار النفط بنحو 5% و"برنت" يسجل أدنى مستوى في نحو 4 أشهر
صحيفة الأيام
· موسم الزيتون يوفر فرص عمل للمتعطلين في غزة
· »5 وفيات و11 إصابة جديدة بـ"كورونا" في صفوف الجاليات الفلسطينية
· »"كورونا" في فلسطين: نسبة التعافي من الفيروس ترتفع إلى 84.6%
· »إصابة النائب أيمن عودة بفيروس كورونا
· »المعتمرون يعودون إلى مكة بأعداد محدودة
· »عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى بحماية قوات الاحتلال
· »مستوطنون يقطعون 12 شجرة زيتون في كفر الديك
وكالة الراي
- معدلها السنوي..5 وفيات و11 إصابة جديدة بـ"كورونا" بصفوف المغتربين
- "التميمي" لـ"الرأي": إبعاد زوجي انصياع أردني للمطلب الأمريكي
- الصحة تنهي الحجر الصحي لـ 903 عائدين عبر معبر رفح
- "مباحث كورونا": توقيف 167 مواطنًا وإغلاق 85 منشأة بغزة
- الاقتصاد بغزة تحرر 46 محضر ضبط وإتلاف خلال جولاتها
- القضاء لـ "الرأي": 10 أحكام إعدام بقضايا قتل جاهزة للتنفيذ
- توجه إسرائيلي لبناء 5400 وحدة استيطانية جديدة بالضفة
- صور خلال المحاكاة.. "ثابت": نعمل وفق خطة شاملة للعودة الآمنة للمدارس
وكالة صفا
- الخارجية: 5 وفيات و11 إصابة جديدة بكورونا بصفوف جاليتنا
- القديم اشتية واجب العزاء نيابة عن الرئيس
- بالصور أمير الكويت: سنبقى نسير على خطى الأمير الراحل تجاه فلسطين وشعبها
سما نيوز
- الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يغادر المستشفى... فيديو
- شاهد.. امير سعودي يشن هجوما على القيادة : "القضية الفلسطينية عادلة لكن محامينها فاشلين"
- غانتس لصحفيين عرب: السلام بين إسرائيل ودول أخرى سيعزز تسوية مع الفلسطينيين في المستقبل
- ما الذي يحصل إذا انسحب مرشح من الانتخابات الرئاسية الأمريكية؟
- اعترافات إسرائيلية موثقة عن أكبر عملية سطو مسلح في التاريخ: “اليهود سرقوا الرخيص قبل النفيس”
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فلسطين اليوم
- مداهمات واعتقالات واسعة بالضفة وإصابة شاب خلال مواجهات شرق القدس
- حوار
- حذر من "علماء السلاطين" الذين برروا التطبيع
- داعية إسلامي بارز: التطبيع كلمة خادعة لتسويق الاستسلام والتنازل عن ثلث مقدسات المسلمين
- تحت عنوان "القدس موعدنا"
- الجهاد الإسلامي تعلن عن إحياء انطلاقتها يوم الثلاثاء بمهرجان وطني الكتروني
- ثابت: عودة العملية التعليمية في قطاع غزة ستتم على ثلاث مراحل
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عرب 48
- وفد من فتح إلى دمشق الإثنين للحوار مع فصائل فلسطينية
- الخليل: إصابة فتى بالرصاص الحي إثر مواجهات مع الاحتلال
- تأثير كورونا اقتصاديًّا في الضفة وغزّة؛ 42% من الأُسَر فقدت أكثر من نصف دخلها
- تخفيف التقييدات بدءًا من الأسبوع المقبل؟ تفاؤل حذر في جهاز الصحة الإسرائيلي
- انقسام في "كاحول لافان": تنامي التيار الداعي لـ"فض الشراكة مع الليكود"
- الصحة الإسرائيلية: 46 مريضا بكورونا بحالة خطيرة دون 40 عاما
- مصلحة التشغيل: 207 آلاف طالب عمل جديد منذ بدء الإغلاق الثاني
- مشروع قانون بالكونغرس يمنح إسرائيل "فيتو" على بيع أسلحة
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وكالة وفا
- الاحتلال يصيب شابا ويعتقل ثلاثة آخرين في جنين
- الرئيس يتسلم التقرير السنوي للنيابة العامة للعام 2019
- إصابة فتى بالرصاص الحي إثر مواجهات مع الاحتلال في بيت أمر شم ...
حدث في مثل هذا اليوم
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- 5 تشرين أول (أكتوبر)
- 2004 م استشهاد القائد العام ورئيس المجلس العسكري لسرايا القدس الجناح العسكري لحركةالجهاد الإسلامي الشهيد "بشير الدبش 42معاماً" واستشهاد مساعده "ظريف العرعير 25 عاماً" وهما من غزة.
- 2003م الطائرات الصهيونية تخترق اليوم أجواء الأراضي السورية وتقصف منطقة تجمّع فلسطيني في ضواحي دمشق، ممّا أدّى على وقوع خسائر مادية و بشرية ..
- 2002م الرئيس يصادق على قانون القدس العاصمة الأبدية لدولة فلسطين.
- 1999 م اتفاق السلطة الوطنية الفلسطينية و (إسرائيل) على فتح ممر آمن يصل الضفة الغربية مع قطاع غزة وقد وقع الاتفاق من الجانب الفلسطيني الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات ومن الجانب الإسرائيلي يهود باراك رئيس وزراء (إسرائيل).
- 1993 م عملية فدائية في دمرة على مقربة مع الحدود مع قطاع غزة قام المجاهد معين البرعي من حركة الجهاد الإسلامي باختراق الحواجز الإسرائيلية ووصل إلى قرية (دمرة المحتلة) واشتبك مع سيارة عسكرية إسرائيلية مما أدى إلى مقتل وإصابة عدد من جنود الاحتلال حسب بيان حركة الجهاد الإسلامي.
- 1900 م السلطان العثماني عبد الحميد يمنع اليهود من الإقامة الدائمة في فلسطين ( في مرسوم سلطاني).
- 1985 م وقوع حادث رأس بركة حينما هاجمت مجموعة إسرائيلية علم مصر وألقته على الأرض، قام الجندي المصري سليمان خاطر بإطلاق رصاص بندقيته عليهم فقتل 7 منهم، وفيما بعد قتل سليمان خاطر في ظروف غامضة في المستشفى التي كان محتجزاً فيها.
- 1985 م مقتل سبعة سياح إسرائيليين في مصر، في هجوم مسلح عليهم شنّه الجندي سليمان خاطر، رداً على التنكيل الذي تمارسه سلطة الاحتلال الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني. قتل خاطر في سجنه في ظروف غامضة، واتهمت بعض الأوساط سلطات الأمن المصرية بتصفيته والزعم بأنه انتحر.
- 1952م إعلان تأسيس حزب الكتلة الوطنية برئاسة عبد اللطيف صلاح ولكن سلطات الاحتلال البريطاني منعت إقامة هذا الحزب.
- 1946 م الرئيس الأمريكي هاري ترومان (1884 - 1972) يحث على السماح بالهجرة اليهودية المكثفة إلى فلسطين أثناء احتلالها من قبل الإنكليز. كان له دور مهم في استيطان اليهود لأرض فلسطين عقب الحرب العالمية الثانية.
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