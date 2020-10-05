الطب الوقائي: إتلاف ٢٢٥ كيلوجرام أغذيةوإيقاف 4 منشآت غذائية

غزة- الرأي

نفذت طواقم قسم مراقبة الأغذية- الطب الوقائي، وبالتعاون مع مباحث التموين، أمس الأحد، زيارات تفتيشية لـ 28 منشأة مختلفة، ويأتي ذلك في اطار المتابعة المستمرة صباحاً ومساًء لفرق التفتيش الصحي في مدينة غزة.

وأوضحت فرق التفتيش أنه تم تسليم 10 إخطارات صحية، كما تم إيقاف ٤ منشآت عن العمل وهم مطعم ومخبزي صاج ومخزن اغذية .

وأضافت أنه وخلال الجولات أتلفت الفرق ٢٢٥ كيلوجرام أغذية مختلفة منتهية الصلاحية أو يظهر عليها علامات فساد .

وأكدت على استمرار حملاتها ومتابعاتها لاجراءات السلامة في المنشآت الغذائية المختلفة .

