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الطب الوقائي: إتلاف ٢٢٥ كيلوجرام أغذيةوإيقاف 4 منشآت غذائية

05 تشرين أول / أكتوبر 2020 09:37

الطب الوقائي: إتلاف ٢٢٥ كيلوجرام أغذيةوإيقاف 4 منشآت غذائية
الطب الوقائي: إتلاف ٢٢٥ كيلوجرام أغذيةوإيقاف 4 منشآت غذائية

غزة- الرأي

نفذت طواقم قسم مراقبة الأغذية- الطب الوقائي، وبالتعاون مع مباحث التموين، أمس الأحد، زيارات تفتيشية لـ 28 منشأة مختلفة، ويأتي ذلك في اطار المتابعة المستمرة صباحاً ومساًء لفرق التفتيش الصحي في مدينة غزة.

وأوضحت فرق التفتيش أنه تم تسليم 10 إخطارات صحية،  كما تم إيقاف ٤ منشآت عن العمل وهم مطعم ومخبزي صاج ومخزن اغذية .
وأضافت أنه وخلال الجولات  أتلفت الفرق  ٢٢٥ كيلوجرام أغذية مختلفة منتهية الصلاحية أو يظهر عليها علامات فساد .
وأكدت على استمرار حملاتها ومتابعاتها لاجراءات السلامة  في المنشآت الغذائية المختلفة .
 

الطب الوقائي: إتلاف ٢٢٥ كيلوجرام أغذيةوإيقاف 4 منشآت غذائية 120802884_3396535103738095_1709976959627523343_n 120740886_3396534950404777_1141443454479435919_n (1) 120797311_3396534760404796_8604936757421374630_o
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