اعتقال شاب بزعم محاولته تنفيذ عملية طعن بالخليل

اعتقلت قوات الاحتلال، صباح اليوم الاثنين، شاباً بزعم محاولته تنفيذ عملية طعن بالخليل بالضفة المحتلة.
وذكرتمواقع عبرية، أن قوات الاحتلال اعتقلت شاباً بحجة محاولته تنفيذ عملية طعن.
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05 تشرين أول / أكتوبر 2020 10:03
الضفة المحتلة-الرأي:
اعتقلت قوات الاحتلال، صباح اليوم الاثنين، شاباً بزعم محاولته تنفيذ عملية طعن بالخليل بالضفة المحتلة.
وذكرتمواقع عبرية، أن قوات الاحتلال اعتقلت شاباً بحجة محاولته تنفيذ عملية طعن.
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