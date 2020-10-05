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اعتقال شاب بزعم محاولته تنفيذ عملية طعن بالخليل

05 تشرين أول / أكتوبر 2020 10:03

الضفة المحتلة-الرأي:

اعتقلت قوات الاحتلال، صباح اليوم الاثنين، شاباً بزعم محاولته تنفيذ عملية طعن بالخليل بالضفة المحتلة.

وذكرتمواقع عبرية، أن قوات الاحتلال اعتقلت شاباً بحجة محاولته تنفيذ عملية طعن.

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