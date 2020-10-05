لجان الأحياء تؤكد دعمها ومساندتها لبلدية غزة

غزة- الرأي

أكد رؤساء لجان الأحياء في مدينة غزة، دعمهم ومساندتهم لبلدية غزة في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها المدينة والبلدية بسبب جائحة كورنا والحصار المفروض على قطاع غزة وتراجع موارد البلدية، جاء خلال بيان أصدره رؤساء اللجان عقب اجتماع عقد في غرفة المجلس البلدي بحضور عضو المجلس البلدي مصطفى قزعاط .



وقال رؤساء لجان :" تابعنا باهتمام وبتواصل مباشر مع البلدية إجراءاتها وانجازاتها المختلفة رغم التحديات والصعوبات التي لا تخفى على أحد، ورغم تعاظم الأزمات وشمولها لكافة مناحي الحياة؛ فإننا نلاحظ أن بلدية غزة وطواقمها العاملة يأبون إلا أن يوصلوا الليل بالنهار لتقديم الخدمات الأساسية للمواطنين" .



وأضاف البيان:" أن البلدية قامت بتقديم الخدمات الأساسية للمواطنين كالمياه والنظافة والصرف الصحي بالإضافة إلى التعامل مع مخلفات مراكز الحجر الصحي والمنازل المحجورة احترازياً وتعقيم الشوارع والمرافق العامة لمكافحة تفشي فيروس كورونا".



وثمن رؤساء اللجان جهود بلدية غزة وطواقمها العاملة في تجاوز الظروف الصعبة والتحديات الجمة التي تواجهها بفعل الأوضاع الاقتصادية الصعبة وتفشي فيروس كورونا، وحرصها على خدمة أهلنا في مدينة غزة ومواصلة تقديم الخدمات الأساسية.



ودعا سكان مدينة غزة الكرام إلى التكاتف في الظروف الصعبة والوقوف بجانب البلدية في هذه الفترة العصيبة ودعم خطواتها بتسديد الفاتورة الشهرية أو ما تيسر منها حتى تتمكن البلدية من الاستمرار في تقديم الخدمات الأساسية ولو بالحد الأدنى.



كما دعا سكان المدينة إلى الاستفادة من التسهيلات المالية المعلنة من بلدية غزة وأبرزها حملة "التزامك قدرناه" والحصول على فاتورة مجانية بعد سداد 6 فواتير شهرية أولاً بأول، وتجميد المبالغ القديمة، وتقسيم الاشتراكات وغيرها من التسهيلات، والتواصل مع لجان الأحياء للاستفسار عن التسهيلات المالية في البلدية وخدماتها ومعاملاتها.





وأكد رؤساء اللجان تعاونهم مع البلدية لضمان استمرار تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين وتحقي الإنجازات رغم كل التحديات والصعاب.



يذكر أن مدينة غزة بها 12 لجنة حي تمثل أحياء ومناطق مدينة غزة وتمثل حلقة وصل بين البلدية والمواطن .

