مدرسة خالد بن الوليد بالوسطى تطلق مسابقة إلكترونية

الوسطى- الرأي

أطلقت مدرسة خالد بن الوليد الثانوية للبنين التابعة لمديرية التربية والتعليم بالوسطى، مسابقة إلكترونية بعنوان "نشاطك من بيتك بيوصلنا" لطلاب المدرسة ضمن مبادرة "مجتمع تكنولوجي"، ويأتي ذلك ضمن جهود وزارة التربية والتعليم العالي ومديرية الوسطى للتخفيف من الأضرار الناتجة عن جائحة كورونا واستغلالاً لفترة الحجر.



وأوضح مدير المدرسة سمير ثابت أن المسابقة تهدف لتوعية الطلاب من أخطار فايروس كورونا وتعريفهم بالطرق والوسائل الكفيلة بالمحافظة على حياتهم وحماية عائلاتهم من مخاطر الفيروس.

وأضاف بأنها تأتي في إطار جهود حملة التوعية التي تطلقها وزارة التربية والتعليم ومديرية التربية والتعليم بالوسطى والرامية للحفاظ على سلامة أبنائنا الطلبة وشرح السلوكيات السليمة التي ينبغي على الطلبة اتباعها حال عودتهم إلى المدرسة.

وأشاد ثابت بجهود المعلمين القائمين على المبادرة وهم أحمد هارون، وأحمد ابو سويرح على جهودهم في إنجاح المبادرة الرائدة.



وتعتمد فكرة المسابقة والمبادرة على قيام الطالب بنشاط للتعبير عن جائحة كرونا وكيفية مواجهتها وطرق الوقاية منها وتقديم الإرشادات الصحية للطلبة للحفاظ على سلامتهم، وتحتوي المبادرة على العديد من المحاور للمشاركة فيها من قبل الطلاب كالرسم والتأليف، والإنشاد وإلقاء الشعر، وإنتاج فيديوهات قصيرة، وتصاميم مختلفة ومواقع الكترونية.

وسيتم عرض أعمال وابداعات الطلبة على صفحة مبادرة "مجتمع تكنولوجي" على الفيسبوك.