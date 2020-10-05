تعليم رفح تناقش عودة طلبة "التوجيهي" لمقاعدهم الدراسية

رفح- الرأي

اجتمع صباح اليوم الاثنين، مدير التربية والتعليم أشرف عابدين بمديري مدارس الثانوية العامة، بحضور مدير الدائرة الإدارية سمير الحوراني ومدير الدائرة الفنية إسماعيل حرب ورئيس قسم الصحة المدرسية شحدة أبو محسن، في مدرسة ثانوية الكويت للبنات .



وناقش الاجتماع باستفاضة عودة طلبة الثانوية العامة لمقاعد الدراسة يوم السبت القادم، وتم إعطاء التعليمات بأن لا يكون في الصف أكثر من 25 طالب ودوام 3 أيام أسبوعياً لكل طالب.

كما تم التشديد على ضرورة الالتزام التام بما جاء بدليل إجراءات العمل في المدارس والبروتوكول الصحي لعودة الطلبة للمدارس في ظل أزمة كورونا .

تعليم رفح يواصل تنفيذ إجراءات الوقاية والسلامة .

وفي السياق، واصلت اليوم الاثنين، مديرية التربية والتعليم برفح، تنفيد إجراءات الوقاية والسلامة وذلك بتوزيع المزيد من الكمامات والمعقم على موظفي المديرية بكميات وافرة، استكمالا للتوزيع الطارئ التي تم في أول يوم عودة للدوام .

وأشرف على عملية التوزيع رئيس قسم الصحة المدرسية شحدة أبو محسن .