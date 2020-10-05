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استعدادًا لعودة الدراسة

تعليم الوسطى تبدأ عملية تنظيف وتعقيم المدارس

05 تشرين أول / أكتوبر 2020 11:01

تعليم الوسطى تبدأ عملية تنظيف وتعقيم المدارس
تعليم الوسطى تبدأ عملية تنظيف وتعقيم المدارس

الوسطى- الرأي

شرعت مدارس مديرية التربية والتعليم بالوسطى، بناء على قرار وزارة التربية والتعليم العالي الخاص، باستئناف العملية التعليمية،  في تنظيف وتعقيم المدارس والمرافق التعليمية استعداداً لعودة الدراسة لطلاب الثانوية العامة في مرحلتها الأولى، بحضور اللجنة الفنية المكلفة بمتابعة تنظيف وتعقيم المدارس.

وقال هشام الحاج مدير التربية والتعليم بالوسط، إن عملية التعقيم تأتي في إطار الجهود الحثيثة التي تبذلها وزارة التربية والتعليم ومديرية التربية والتعليم بالوسطى، لضمان أعلى مستويات الحماية للطلاب والمعلمين وللوقاية من جائحة كورونا وكافة الأمراض والأوبئة، وأضاف بأن هذا التعقيم يأتي استكمالاً للإجراءات الوقائية المكثفة التي انتهجتها المديرية والوزارة منذ بداية انتشار الفيروس.

وجرت عملية التعقيم باستخدام مواد التنظيف والتعقيم التي وزعتها المديرية على المدارس، وفق تعليمات وزارة التربية والتعليم و وزارة الصحة الفلسطينية، والإرشادات الصادرة عن منظمة الصحة العالمية، فيما يخص أفضل طرق الوقاية من الجائحة.

وتشمل عملية التنظيف والتعقيم جميع مدارس المديرية المزمع عودة الدراسة بها، قبل استئناف الدراسة وعودة الطلبة، بما يضمن الحماية الكاملة للطلاب والهيئات التدريسية.

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