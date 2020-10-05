تعليم شمال غزة تناقش استعداداتها للعودة الآمنة للمدارس

غزة- الرأي

عقدت مديرية التربية والتعليم في شمال غزة، أمس الأحد، اجتماعاً مع مدراء مدارس الثانوية العامة، وذلك لوضعهم في صورة آخر الاستعدادات والإجراءات التي اتخذتها المديرية للعودة الآمنة للمدارس وفق إجراءات السلامة والوقاية من فيروس كورونا.

وترأس الاجتماع مدير التربية والتعليم أ. أشرف حرز الله، بحضور مدير الدائرة الإدارية أ. جواد صالحة، ومدير الدائرة الفنية أ. موسى شهاب، ورئيس قسم الإدارات المدرسية د. معين جاسر، ورئيس قسم الإشراف التربوي أ. مطر الغفري.

ورحب أ. حرز الله، بالحضور كافة، مثمناً جهودهم في خدمة العملية التعليمية، موضحاً أن الاجتماع يأتي لوضع مدراء مدارس الثانوية العامة بالتعليمات الواجب القيام بها من أجل استئناف الدراسة خلال المرحلة المقبلة.

وأكد على تفعيل لجان الطورائ داخل المدارس، والعمل على متابعة تنظيف المدارس والصفوف وترتيب مقاعد الدراسة، بحيث يكون كل صف كحد أقصى 25 طالب، مع اتخاذ إجراءات تباعد المسافة بين الطلبة، منوهاً بأنه سيتم توفير جميع المنظفات وأدوات التعقيم لجميع المدارس.



ووجه أ. حرز الله نداءاً إلى جميع الطلبة بضرورة الالتزام بالكمامة، وأدوات التعقيم واتخاذ كافة إجراءات السلامة والوقاية، مؤكداً بأن إدارة كل مدرسة ستقوم بعملية فحص الحرارة لكل طالب وطالبة من أجل التأكد من سلامتهم، مشدداً على التزام الطلبة بأدواته الخاصة وعدم استخدام أو لمس أي أدوات أخرى.

ولفت أ. حرز الله إلى ضرورة متابعة مرافق المدرسة كافة، خاصة دورات المياه والمقاصف أولاً بأول لضمان النظافة التامة، حرصا على سلامة الطلبة.

وبخصوص دوام ملف المعلمين، أوضح أ, حرز الله، أنه يستثنى من الدوام منهم من يعاني من أمراض مزمنة، ومن تظهر عليهم أعراض الإصابة بالانفلونزا والرشح والسعال، ومعلمي المناطق المصنفة بالحمراء.

من جانبه، قدّم أ.صالحة شرحا تفصيليا عبر البوربوينت، لإجراءات العودة الآمنة للمدارس، والبروتوكول الصحي الخاص بجائحة كورونا، مطالباً الجميع بضرورة الالتزام بما ورد فيه من تعليمات وإرشادات.

من جانبه، تطرق أ. شهاب إلى موضوع منسقي المدارس بخصوص الصفوف الافتراضية، مؤكداً على ضرورة تفعيل تلك الصفوف باعتبارها جزءاً لا يتجزأ من منظومة العملية التعليمية.

وشهد الاجتماع العديد من المداخلات والاستفسارات التي أثرت اللقاء وحققت الفائدة المرجوة منه.

