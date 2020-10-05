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لتحقيق الأمن والاستقرار المجتمعي

النيابة العامة تحقق في 693 قضية وتوقف 88 متهماً

05 تشرين أول / أكتوبر 2020 11:18

النيابة العامة تحقق في 693 قضية وتوقف 88 متهماً
النيابة العامة تحقق في 693 قضية وتوقف 88 متهماً

غزة- الرأي

فتحت النيابة العامة، تحقيقاً فى 693 قضية متنوعة على مستوي محافظات غزة، وذلك تحقيقاً للامن والاستقرار المجتمعي فى ظل الجائحة التى يمر بها القطاع .

ووفقاً لموجز 25 أكتوبر 2020، الصادر عن الوزارة، فقد حققت النيابة أمس الأحد، في24 قضية تتعلق بجرائم النشر وتداول الإشاعات والأخبار الكاذبة،  وحققت في 3 قضايا تتعلق بجرائم التلاعب بالأسعار واحتكار السلع وعرض بضائع فاسدة.

وذكر الموجز أن النيابة حققت في 129 قضية تتعلق بجرائم مخالفة التعليمات وعدم الالتزام بحظر التجوال والحجر الصحي، و537 قضية تتعلق بجرائم المساس بالأمن العام والاستقرار المجتمعي.

وأفادت النيابة العامة أنها  اتخذت المقتضى القانوني بحق المتهمين والمخالفين للقانون والتعليمات ، الى جانب توقيف 88 متهماً على مختلف القضايا المذكورة .

وأكدت الوزارة استمرار الإجراءات بحق الاخرين دون توقيف مع أخذ التعهدات اللازمة بالالتزام بالقانون والحفاظ على الأمن العام والمصلحة العامة.

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