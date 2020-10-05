تعليم الوسطى تناقش آلية فتح المدارس مع قيادة شرطة المحافظة

غزة- الرأي

زار وفد من وزارة التربية والتعليم، العميد إياد سلمان مدير شرطة محافظة الوسطى.

وضم الوفد كل من م. حاتم غيث رئيس لجنة الطوارئ يرافقه أعضاء لجنة الطوارئ المركزية في وزارة التعليم ، وبحضور رئيس لجنة طوارئ تعليم الوسطى ناصر السدودي و بحضور العقيد سلمان أبو مغصيب نائب مدير الشرطة.



وتم خلال اللقاء مناقشة الترتيبات اللازمة ووضع ٱليات مناسبة في حال تم فتح المدارس لطلاب الثانوية العامة وفق خطة وزارة التربية والتعليم، مع ضرورة الالتزام بمعايير السلامة العامة من المدارس والطلاب .



وأوضح وفد الوزارة أنها انتهت كافة الاستعدادات الميدانية اللازمة لاستقبال طلبة الثانوية العامة كمرحلة أولى نحو العودة الآمنة للمدارس، و أن المدارس بدأت فعلياً بتهيئة الأجواء اللازمة لاستقبال الطلبة.





بدوره أكد العميد سلمان على جهوزية الشرطة الفلسطينية في المحافظة الوسطى على مساندة المؤسسات الحكومية بما يضمن الحفاظ على أمن وسلامة المواطنين.

