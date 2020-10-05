مجلس مدراء بلدية خان يونس يناقش خطة عمل التعايش مع كورونا

خان يونس- الرأي

عقدت بلدية خان يونس جنوب محافظات غزة، اجتماعًا موسعًا لمجلس المدراء لمناقشة خطة عمل التعايش مع وباء كورونا، وذلك لضمان استمرارية تقديم الخدمات الأساسية للسكان.

وحضر الاجتماع رئيس البلدية م. علاء الدين البطة، ونائبه د. مازن الشيخ، والقائم بأعمال مدير البلدية أ. محمـد الأسطل، ومدراء الدوائر ورؤساء الأقسام وذوي العلاقة بخدمات الجمهور.

وخلال كلمته أكد البطة على أن بلدية خان يونس تولي قطاع الخدمات الأساسية الأولوية الكبرى من أجل تأمين وصولها لكافة الأحياء، وتتابع عن كثب التقارير الدورية من الأقسام المختصة من أجل تجويد العشمل بقدر المستطاع في ظل الجائحة للتخفيف من تداعياتها على المواطنين.

وبين أنه تم اتخاذ قرار يقضي بعودة كافة الموظفين إلى عملهم بدءً من يوم غد الاثنين كالمعتاد من الساعة (9 ص وحتى 2 ظهرًا) بما يسهل تقديم الخدمة للمواطنين، على أن يتم استثناء ‏ الموظفين المرضى والذين سيتم اعتماد ‏حالتهم المرضية من قبل لجنة مشكلة بالخصوص وبالتعاون مع وزارة ‏الصحة .‏

وبدورهم قدم المشاركين في اللقاء مجموعة من التصورات والسيناريوهات لخطة العمل القادمة لضمان استمرار تقديم خدمات البلدية وتحسين الأداء في ظل الظروف الراهنة.

