296 طالبًا وطالبةً أتموا اختبارات حفظ القرآن خلال الجائحة

غزة- الرأي:

أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية أن 296 حافظًا وحافظةً أتموا اختبارات حفظ القرآن الكريم، خلال الفترة ما بين 25/8/2020 وحتى 30/9/2020م، وهي الفترة الواقعة ضمن الإعلان عن جائحة كورونا في قطاع غزة.

وأوضحت الأوقاف أن هذه الفترة شهدت وبإشراف عدد من المحفظين والمحفظات في الإدارة العامة للتحفيظ والعمل النسائي تنفيذ (396) حلقة عن بُعد التحق فيها (4772) طالبًا وطالبةً.

وأضافت: "كما تم تنفيذ 81 حلقةً لتثبيت القرآن الكريم عن بُعد عبر ديوان الحفاظ التحق فيها (520) حافظًا وحافظةً".

وأشارت الوزارة الى أن عدد الدورات القرآنية المتنوعة التي نُفذت خلال هذه الفترة وصل (405) دورةً التحق فيها (4395) مشاركًا ومشاركةً، كما تم عقد اختبارات تجميعية لعدد (492) طالبًا و(681) طالبةً.

وبينت الأوقاف أنها ومن خلال الإدارة العامة لتحفيظ القرآن الكريم والإدارة العامة للعمل النسائي مستمرة في العناية والاهتمام بكتاب الله تعالى (حفظًا وتلاوةً وتطبيقًا)، ونشر علوم القرآن الكريم، لكافة فئات المجتمع ذكوراً وإناثاً، عبر برامج ودورات متنوعة ومتكاملة، يتم تنفيذها من قبل كفاءات متخصصة.

وأكدت انها لن تدخر جهدًا في سبيل تقديم الدعم الكامل لحفظة كتاب الله والعمل على تخريج جيل قرآني واعٍ قادر على جلب النصر والتمكين للأمة الإسلامية.

