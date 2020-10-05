طوارئ مجمع الشفاء يقدم خدماته الصحية لنحو ( 18) ألف حالة خلال شهر

غزة- الرأي

أكد مدير عام مجمع الشفاء الطبي د. محمد أبو سلمية، أن إدارة المجمع عملت ومنذ بداية تفشي فايروس "كوفيد 19 "، علي وضع السياسات والإجراءات الصحية التي تضمن استمرار تقديم الخدمة الطبية بشكل آمن، حيث قدم قسم الطوارئ والحوادث خدماته لنحو (18) ألف حالة منها نحو (7 ) آلاف حالة دخول للأقسام ، وذلك خلال الفترة 28/8 وحتي 28/9.

وأوضح أنه وبعد سلسلة من المتابعات وتقييم للحالة الوبائية في قطاع غزة بدأ المجمع في إعادة العمل التدريجي في إجراء العمليات الجراحية والتخفيف من قوائم الانتظار وتطبيق ومراقبة إجراءات الوقاية والسلامة، مشيرا أن الطواقم الجراحية تمكنت من إجراء ( 920) عملية جراحية منها ( 6) عمليات جراحية لمرضى مصابين بفايروس "كوفيد 19" .