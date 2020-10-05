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الصحة تؤكد على تقييم ومراجعة قوائم انتظار العمليات الجراحية

05 تشرين أول / أكتوبر 2020 01:40

الصحة تؤكد على تقييم ومراجعة قوائم انتظار العمليات الجراحية
الصحة تؤكد على تقييم ومراجعة قوائم انتظار العمليات الجراحية

غزة- الرأي

أكد أ. سائد ابو عطا مدير الشئون الادارية والمالية بالإدارة العامة للمستشفيات، على ضرورة مراجعة وتقييم قوائم الانتظار العاجلة وشبه العاجلة، وذلك خلال اجتماعه اليوم بوفد من وكالة الغوث برئاسة د. رحاب القوقا، وبحضور رؤساء أقسام خدمات المرضى في المستشفيات.
وجاء اللقاء في إطار الاستعداد للبدء في برنامج تحويل العمليات الجراحية إلى المستشفيات الأهلية ضمن مشروع ICSP عبر وكالة الغوث، حيث أكد الطرفان أن من شأن هذ ا المشروع التخفيف من قوائم الانتظار العمليات الجراحية في المستشفيات وخاصة في ظل جائحة كرونا كما تم التأكيد على موظفين خدمات المرضى بضرورة فلترة ومراجعة قوائم الانتظار بشكل دوري.
من جانبها، شددت القوقا على ضرورة ارسال قوائم انتظار تلك العمليات بشكل دوري لتسهيل وتسريع اجراء العمليات للمرضى ممن هم على القوائم العاجلة وذلك بالتعاون مع مراكز الرعاية الأولية التابعة للأونروا.
تجدر الإشارة أنه تم عقد اتفاقية بين وزارة الصحة ووكالة الغوث لإجراء العمليات الطارئة ضمن قوائم الانتظار الطويلة، وتحويلها إلى المستشفيات الأهلية وكما سيتم تقريباً تحويل ما نسبته 70٪ من القوائم في عدة تخصصات جراحية، للتخفيف على المرضى من عبء الانتظار.


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