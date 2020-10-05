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لمواجهة جائحة "كورونا"

مهندسو الصيانة في الصحة عمل دؤوب في تجهيز مراكز الحجر الصحي

05 تشرين أول / أكتوبر 2020 01:58

مهندسو الصيانة في الصحة عمل دؤوب في تجهيز مراكز الحجر الصحي
مهندسو الصيانة في الصحة عمل دؤوب في تجهيز مراكز الحجر الصحي

غزة- الرأي- ملكة الشريف

لا يقتصر عمل الإدارة العامة للهندسة والصيانة في وزارة الصحة على اعمال الصيانة المعتادة للأجهزة الطبية والانشاءات التي تقوم بها كالمعتاد في اركان الوزارة على مستوى جميع المحافظات، وانما يمتد ليشمل التجهيزات الخاصة بتحصين المستشفيات ومراكز الحجر لمواجهة جائحة "كورونا" في قطاع غزة.
المهندس بسام الحمادين مدير عام الهندسة والصيانة، أكد أن إدارته تقوم بالعديد من التجهيزات والانشاءات أهمها تجهيز الأماكن الخاصة بالطواقم الطبية في مستشفى غزة الأوروبي، وتحديد المناطق الآمنة من خلال تجهيز وتعبيد الطريق الخلفي الآمن، وفتح بوابة جديدة لإدخال اللوجستيات من ادوية، ومستهلكات طبية، وقرطاسية، وغيرها من الاحتياجات.
وقال م. الحمادين أنه تم زيادة السعة الاستيعابية لأسّرة العناية المركزة بتخصيص مبنى الأورام له، وذلك بتأهيل المكان بالغازات الطبية، وأجهزة الهواء، منوها بأنه تم تجهيز وحدة غسيل كلى خاصة بالمرضى المصابين بفيروس" كورونا"، لتتم عملية الغيل هناك.
وأضاف" لقد تم تجهيز الأقسام داخل المستشفى أيضا بنقاط الاكسجين والأجهزة الطبية، إضافة الى تحديد الممرات الآمنة، والخطرة بتثبيت لوحات ارشادية لتحديد طرق الخروج منها"، لافتا الى معالجة النفايات الطبية، وذلك بشراء مفرمة خاصة للنفايات الطبية وتعقيمها ثم التخلص منها.
وعن التجهيزات التي تمت في مدرسة احسان الاغا، قال " انه تم تجهيزها بالأسّرة، واحتياجات المرضى بإعادة بناء الحمامات، وشبكات المياه باردة وساخنة، وكشافات كهرباء، وقواطع خشبية، ومظلة كبيرة لتسهيل تنقل المرضى في الساحات".
كما لفت م. الحمادين الى الدور الذي قامت به الإدارة في مستشفى الصداقة التركي الخاص باستقبال المصابين من الكوادر الطبية، وفندق الكومودور من إعادة صيانة وتأهيل أسّرة، واغطية النوم، وإصلاح الأنظمة الكهروميكانيكية (تكييف، وإنارة، ومياه ساخنة وباردة).
وتشمل التجهيزات وإعادة الصيانة التي تقوم بها الإدارة العامة للهندسة والصيانة أيضا تجهيز أماكن الفرز التنفسي في كل مستشفيات استقبال المرضى وتجهيزها بما يلزم من شبكات كهرباء، وإنارة، وتهوية، وغيرها، إضافة الى التجهيزات في مراكز كلٍ من مسقط قيزان النجار، ومسقط جباليا، ومسقط القرارة، وذلك بتجهيزها بقواطع ألمونيوم، وتشغيل مصاعد، وامدادات الانارة، وتركيب ستائر، وإصلاح عدد كبير من أجهزة التنفس الصناعي، إضافة الى تجهيز مكان سكن الأطباء في كلية التمريض بجوار مستشفى الأوروبي بكل ما يلزم من انارة وتكييف وتهوية ومياه باردة وساخنة وتهيئتها للطواقم الطبية.

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