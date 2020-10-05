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لدعم جهود مواجهة جائحة كوفيد 19

" أبو الريش" يبحث التدخلات الطارئة مع أطباء بلا حدود بلجيكا

05 تشرين أول / أكتوبر 2020 02:06

" أبو الريش" يبحث التدخلات الطارئة مع أطباء بلا حدود بلجيكا

غزة- الرأي

بحث وكيل وزارة الصحة د. يوسف أبو الريش التدخلات الطارئة مع أطباء بلا حدود بلجيكا لدعم جهود مواجهة جائحة كوفيد 19 , جاء ذلك خلال استقباله طاقم من مكتب منظمة أطباء بلا حدود بلجيكا ممثلا بالسيدة هيلين باترسون .

وأوضح د. أبو الريش الاجراءات والسياسات التي تنفذها وزارة الصحة والجهود التي تقدم في اطار تقديم الرعاية الصحية لمرضى كوفيد 19 , مشيرا الى أهم النقاط التي يمكن أن تكون محور للعمل المشترك مع أطباء بلا حدود بلجيكا أهمها تعزيز المهارات الطبية والتعامل ممع المرضى في العناية المركزة وفرق التطبيب المنزلي والاستشارات الطبية , وتعزيز خدمات الرعاية الاولية وماتقدمه المراكز في هذه المرحلة .

وعبر د. أبو الريش عن تقدير وزارة الصحة الى منظمة أطباء بلا حدود بلجيكا لما تقدمه من جهود تعبر عن حجم الشراكة الحقيقية والتي نسعى على الدوام الى تعزيزها في مختلف عناوين الخدمة والرعاية الصحية .

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