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منع رفع الأذان في "الإبراهيمي" 57 وقتا

الاحتلال اقتحم الأقصى 24 مرة الشهر الماضي

05 تشرين أول / أكتوبر 2020 02:13

الاحتلال اقتحم الأقصى 24 مرة خلال أيلول الماضي
الاحتلال اقتحم الأقصى 24 مرة خلال أيلول الماضي

الضفة المحتلة-الرأي:

كشفت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، عن أن سلطات الاحتلال، اقتحمت المسجد الأقصى أكثر من 24 مرة، ومنعت رفع الأذان في المسجد الابراهيمي بالخليل 57 وقتا.

وأضافت الوزارة في تقريرها حول اعتداءات وانتهاكات الاحتلال على "الاقصى" و"الابراهيمي" خلال أيلول/ سبتمبر الماضي، "إن سلطات الاحتلال استغلت الأعياد اليهودية لتكثيف اقتحاماتها، وجائحة "كورونا" لحرمان المصلين من الوصول إلى "الأقصى"، لفرض واقع تهويدي جديد في المدينة المحتلة ومسجدها".

وفرضت قوات الاحتلال القيود والإجراءات، للحد من وصول المصلين إلى "الأقصى"، بذريعة الوقاية من فيروس كورونا، ونشرت قواتها على مداخل المدينة والبلدة القديمة، ونصبت الحواجز العسكرية، ما اضطر عشرات المواطنين لأداء الصلوات أمام بواباته.

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