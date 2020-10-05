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المفتي يدعو لإخراج زكاة الزيت والزيتون

05 تشرين أول / أكتوبر 2020 02:32

زيتون
زيتون

الضفة المحتلة-الرأي:

دعا المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، رئيس مجلس الإفتاء الأعلى الشيخ محمد حسين، المزارعين إلى إخراج زكاة الزيتون لمستحقيها.

وأوضح المفتي في بيان صحفي، أن من بلغ محصوله النصاب المقدر وزنا بـ(653)كغم من الحب، أو ما يقابل ذلك من الزيت الناتج منه بعد العصر، فعليه إخراج 10% منه زكاة إن كان يسقى بماء المطر، وأما إن كان يسقى بوسائل الري الأخرى فيخرج 5% منه.

وحث المواطنين على العناية بأرضهم الزراعية لتبقى أرضا خصبة وخيرا ووطنا لشعبنا تتمسك بها أجياله بكل إصرار وعزيمة.

وأكد أن الشعب الفلسطيني لن يتخلى عن ذرة تراب من أرضه، ولا شجرة من أشجارها، مستنكرا تعمد الاعتداء على الأراضي المزروعة بأشجار الزيتون بالسلب وقلع الشجر وحرقه وإرهاب المزارعين بهدف منعهم من الوصول إلى أراضيهم وجني ثمار أشجارهم.

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