أبو نعيم: قطعنا شوطًا كبيرًا في إجراءات مواجهة فيروس كورونا

غزة- الرأي

أكد وكيل وزارة الداخلية والأمن الوطني اللواء توفيق أبو نعيم، أن الأجهزة الحكومية قطعت شوطاً كبيراً في إجراءات مواجهة فيروس كورونا منذ انتشاره في المجتمع في 24 أغسطس الماضي عن طريق خطوات متوازنة وفق التقييم اليومي لمدى انتشار الفيروس.

وقال أبو نعيم خلال لقائه ممثلي قادة القوى والفصائل الوطنية اليوم الاثنين لإطلاعهم على آخر مستجدات وإجراءات مواجهة جائحة كورونا، إن الإجراءات التي يتم اتخاذها على الأرض مرتبطة بمعدلات انتشار الفيروس في جميع المناطق، وبمدى التزام المواطنين بإجراءات السلامة والوقاية.

وذكر أنه تم تخفيف بعض الإجراءات والقيود على حركة المواطنين في المحافظات والمناطق منذ صبيحة اليوم الاثنين.

ولفت أبو نعيم، إلى أن تلك الإجراءات تأتي في سياق "تقدير ظروف المواطنين ومراعاة أوضاعهم واحتياجاتهم"، مستدركاً أن ذلك يتم وفق تقييم مستمر لمدى التزام المواطنين باحتياطات السلامة والوقاية.

وقال: "مستمرون في سياسة التخفيف التدريجي للإجراءات المفروضة عن القطاعات والمنشآت، وكل ذلك مرتبط بمدى التزام المواطنين وأصحاب المنشآت باحتياطات السلامة".

وأضاف أبو نعيم أن الجهات المختصة أقرّت آلية لجدولة فتح الأسواق جزئياً في المحافظات وفق إجراءات الوقاية والسلامة، لافتاً إلى أن تلك الآلية تخضع للتجربة والتقييم حالياً.

واستدرك بالقول: "قد تتم العودة لإجراءات التشديد وتقييد الحركة في بعض المناطق في حال ارتفاع معدل الإصابات فيها".

وحول حظر التجوال في ساعات المساء، أكد أبو نعيم أنه سيستمر خلال الفترة القادمة، آملاً من جميع المواطنين اقتصار الحركة والتجوال على أضيق إطار، وفي حال الاضطرار.

وبيّن أن فرق التقصي الوبائي من وزارتي الصحة والداخلية تبذل جهوداً جبارة على صعيد تتبع الإصابات بالفيروس والمخالطين لها في الأحياء والمناطق.

وتابع بالقول: "طبيعة البيئة الاجتماعية لبعض المناطق والأحياء ساعدت في سرعة انتشار الفيروس فيها، إلا أنه يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بهذا الشأن".

وكشف أبو نعيم عن تعرّض 177 ضابطاً وجندياً من منتسبي وزارة الداخلية للإصابة بفيروس كورونا خلال أداء واجبهم في التعامل مع الإصابات والمخالطين، مُشيراً إلى تعافي 140 منهم حتى الآن.

وفي السياق، شدّد وكيل وزارة الداخلية على أهمية الجهود الرامية لرفع مستوى الوعي لدى المواطنين بشأن الالتزام بإجراءات الوقاية من الفيروس، مؤكداً أن مدى الالتزام يمثل مؤشراً رئيسياً في سبيل محاصرة انتشار الوباء.

ودعا إلى تكاتف الجهود التوعوية من قبل جميع الفئات والشرائح والمؤسسات، مهيباً بكافة الفصائل والقوى الوطنية لتكثيف عملها بهذا الإطار؛ حتى "نتمكن من حماية مجتمعنا وعبور هذه الأزمة لبر الأمان".

وحول عمل معبر رفح البري، قال أبو نعيم إنه يجري العمل لفتح المعبر مجدداً من أجل تمكين المواطنين من السفر وتسهيل وصول العالقين.

وأوضح أن جميع إجراءات الحجر الصحي للعائدين تتم وفق بروتوكول خاص بإشراف وزارة الصحة؛ بناء على معطيات الحالة الوبائية لديها.