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أغلقت 88 محلًا ومنشأة

"مباحث كورونا" تُوقف 107 مواطنين مخالفين لإجراءات السلامة

05 تشرين أول / أكتوبر 2020 05:44

غزة - الرأي

أوقفت دائرة "مباحث كورونا" بالمباحث العامة في الشرطة، 107 أشخاص من أصحاب المنشآت التجارية، والمواطنين غير الملتزمين بإجراءات الوقاية والسلامة خلال 24 ساعة الماضية.

وأوضحت "مباحث كورونا" في تقريرها اليومي؛ أنها أوقفت 39 مواطناً خالفوا قرار حظر التجوال في ساعات المساء بجميع المحافظات، وأنهت 57 تجمعاً مخالفاً لمواطنين.

ولفتت المباحث إلى أنها أغلقت 88 محلًا ومنشأة تجارية، من بينها "صالتي بالياردو، وشاليه" غير ملتزمة بإجراءات السلامة العامة في محافظات غزة، وحررت تعهدات بحق أصحابها لعدم تكرار المخالفات.

كما وأوقفت "مباحث كورونا" 68 من أصحاب المنشآت التجارية المخالفين، وحررت بحقهم تعهدات بعدم تكرار مخالفة الإجراءات.

وأشارت دائرة مباحث كورونا إلى أنه يتم إحالة تلك القضايا إلى الجهات المختصة بالشرطة والنيابة العامة بحسب كل قضية، واتخاذ الإجراءات القانونية.

وتواصل المباحث العامة بالشرطة، ومن ضمنها "مباحث كورونا"، مهامها اليومية في متابعة التزام المواطنين وأصحاب المنشآت والمحال والقطاعات المختلفة، بإجراءات السلامة العامة المقرّة للوقاية من فيروس كورونا.

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