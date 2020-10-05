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حماس تنعى نائب أمير الجماعة الإسلامية في باكستان

05 تشرين أول / أكتوبر 2020 06:43

حماس تنعى نائب أمير الجماعة الإسلامية في باكستان
حماس تنعى نائب أمير الجماعة الإسلامية في باكستان

غزة- الرأي:

نعت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، إلى جماهير شعبنا الفلسطيني وأمتنا الإسلامية، المغفور له بإذن الله تعالى، الأخ الفاضل الدكتور عبد الغفار عزيز، نائب أمير الجماعة الإسلامية في جمهورية باكستان الشقيقة.

وقالت حركة حماس في بيان صحفي "إنَّنا في حركة حماس، وإذ ننعى الفقيد، لندعو الله سبحانه، أن ينعم عليه بعفوه ومغفرته، وأن يرفع درجته عنده، وأن يسكنه فسيح جنّاته".

وبعثت الحركة بخالص التعازي والمواساة إلى أسرة الفقيد، وإلى الجماعة الإسلامية في باكستان، وإلى الشعب الباكستاني الشقيق.

وأوضحت أن الفقيد كان له مواقف مشرّفة في التضامن مع فلسطين وقضيتها العادلة، وأدوار مشهودة في الوقوف مع الشعب الفلسطيني ودعم حقوقه ونضاله المشروع، كما كانت له مشاركات فاعلة في تعزيز الوحدة وتعميق الأخوة بين أبناء الأمَّة الإسلامية قاطبة، والدفاع عن قضاياها وشؤونها.

ودعت الله أن يتغمّده بواسع رحمته ومغفرته، وأن يلهم أسرته وكلَّ إخوانه ومحبّيه في جمهورية باكستان الشقيقة والعالم الإسلامي جميل الصبر وحسن العزاء.

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