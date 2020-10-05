من هم المستفيدون من المنحة القطرية لهذا الشهر؟

غزة - الرأي - محمود أبو راضي

أعلنت وزارة التنمية الاجتماعية في غزة عن آلية صرف المنحة القطرية للأسر المتعففة في قطاع غزة.

وقالت المتحدثة باسم الوزارة عزيزة الكحلوت في تصريح لوكالة "الرأي" إن صرف المنحة القطرية لهذا الشهر سيكون للأسر التي استلمت المنحة 14 مرة وعدد أفرادها 7 فأكثر.

وأكدت الكحلوت عدم وجود أسماء جديدة في هذه الدفعة، مشيرةً إلى أنه سيتم تفعيل رابط الفحص خلال ساعات.

وكانت اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة أعلنت عن صرف مساعداتها النقدية غدًا الثلاثاء لـ 100 ألف أسرة متعففة في قطاع غزة، بواقع 100 دولار للأسرة الواحدة.