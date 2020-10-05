معروف: سيتم التشديد على مخالفي الكمامة والحظر الليلي

غزة- الرأي:

قال رئيس المكتب الاعلامي الحكومي بغزة "سلامة معروف": "سيتم تشديد الإجراءات خلال الأيام القادمة على المخالفين من حيث لبس الكمامة ومخالفة الحظر الليلي".

وأضاف خلال لقاءه عبر فضائية الأقصى في برنامج "هنا فلسطين"، "إن الحظر الليلي هو للحد من عملية المخالطة المجتمعية وبمجتمعنا تنشط الزيارات الاجتماعية المسائية والتي من الممكن أن تنقل العدوى من منطقة لأخرى أو من شخص لاخر فافيروس ميت ما لم يحييه أحدهم وينقله لشخص آخر".

وتابع "لا نلقي الامور على عاتق المواطن ولكن نقول أن المواطن مسؤول ونحن نشاركه هذه المسؤولية عبر حملة التوعية والتثقيف التي مازالت منطلقة منذ بدء الجائحة".

وأوضح معروف أن المحددات الطبية لا تقتصر على منحنى تسجيل الإصابات ولكن هناك مؤشرات اخرى مرتبطة بعدد المخالطين وذلك تبعًا للمنطقة المكتشف فيها الإصابات، وذلك يفسر آلية التعامل مع منطقة دون غيرها.

وأضاف"نعول على فهم المواطنين من جهة ومن جهة اخرى أن لا نترك الامور على غاربها بل نتابع وسنتدخل إن كانت الإجراءات ستؤدي إلى انتكاسة صحية".

وتابع "إننا نحتاج إلى الوصول لإعادة دوران عجلة المجتمع وفق ضوابط الوقاية وما يجري تدرج حذر تسير به المنظومة الحكومية تمس القطاعات الاقتصادية وغيرها".