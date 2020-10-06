قبل دخول الشتاء ..اعرف نصائح الأطباء للوقاية من كورونا

من الطبيعى ان تزداد حالات الاصابة بنزلات البرد والأنفلونزا فى فصل الشتاء وتغيير الفصول ولكن مع انتشار فيروس كورونا فهناك مخاوف شديدة من الخلط بين نزلة البرد والانفلونزا وما هى طرق الوقاية من خطر الاصابة بالفيروس التاجى، وهو ما يوضحه موقع mirror

هل ينتشر الفيروس بشكل أسرع في الشتاء؟

من المرجح أن تعيش الفيروسات خارج الجسم في درجات الحرارة الباردة، لذلك هناك سبعة أشياء عليك البدء في القيام بها لحماية منزلك من فيروس كورونا، ما زلنا بحاجة إلى إيلاء المزيد من الاهتمام لنظافة اليدين، لقد أصبحنا أكثر وعياً بهذا ومن المحتمل أن يكون أكثر أهمية خلال فصل الشتاء.

الغسل بانتظام بالماء والصابون جيد ، أو استخدم جل اليدين الكحولي عندما لا تتمكن من الوصول إليه ''. يجب أن يستمر التباعد الاجتماعي وارتداء الأقنعة أيضًا في زيادة سلامتنا.

كوفيد أم مجرد نزلة برد؟

الخبر السيئ هو أن هناك بعض التداخل بين أعراض مرض كوفيد وأمراض أقل خطورة مثل البرد أو الأنفلونزا ، ولكن الخبر السار هو أن غالبية الناس سيكونون بخير ولن يحتاجوا للذهاب إلى المستشفى.

وينصح الاطباء ان نطلب المشورة الطبية إذا ساءت الأمور ونبتعد عن التوتر والضغط العصبى والخوف الشديد، فهناك بعض الأعراض التي تنفرد بها Covid والتي يمكننا البحث عنها إن الدلائل الرئيسية التي تشير إلى أنه قد يكون فيروس كورونا هي فقدان

حاسة التذوق أو الشم ، لكن هذا لا يحدث للجميع.

لا تزال أعراض الفحص التي يجب البحث عنها في الوقت الحالي هي الحمى والسعال والتغير في حاسة الشم أو التذوق، النصيحة العامة هي نفسها إذا أصبحت على ما يرام ، اعزل واخضع للفحص.

كيف يمكنني الحد من فرص إصابتي بالمرض؟

هناك بعض الطرق البسيطة للحفاظ على صحتك وتقوية جهاز المناعة لديك. تنطبق هذه النصائح على مدار السنة ، بما في ذلك الشتاء وهى

1:انتبه للأكل الصحي قدر الإمكان لأن الحصول على تغذية كافية يساعد جسمك على البقاء بصحة جيدة بشكل عام.

2: حاول ممارسة أكبر قدر ممكن من النشاط البدني لأن هذا يعزز صحتك العقلية والجسدية.

3:احصل على قسط من النوم، غالبًا ما نتجاهل مدى أهمية هذا ، لكن النوم الجيد له تأثيرات طويلة المدى على صحتنا الجسدية ، ويحسن صحتنا العقلية ، ويساعد على دعم جهاز المناعة.

كيف يمكنني الاعتناء بصحتي العقلية؟

وفقًا لدراسة فإن أكثر من نصف البالغين الذين لم يعانوا من مشاكل الصحة العقلية من قبل يعانون خلال هذه الفترة. البقاء متفائلاً عندما لا تكون الشمس مشرقة يمكن أن يجعل الأمور أكثر صعوبة.

يقترح خبيران تغيير الحياة نيك وإيفا سبيكمان ممارسة الامتنان للبقاء إيجابيين. "فالامتنان يعيد توصيل عقلك لينظر إلى العالم بطريقة مختلفة.