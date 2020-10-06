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أستاذ كمياء يحذر من الاستخدام المفرط للمضادات الحيوية

06 تشرين أول / أكتوبر 2020 06:26

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قال الدكتور عمر الحلفاوى، أستاذ مساعد الكيمياء الحيوية بجامعة ريجاينا بكندا، إن هناك أضرارا خطيرة بسبب الإفراط فى تناول المضادات الحيوية، مضيفا أنه بحلول عام 2050 من الممكن أن لا يوجد مضاد حيوى.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامى عمرو أديب عبر برنامجه "الحكاية" المذاع على قناة mbc مصر، أن هناك بعض البكتريا فى الجسد تكسر البكتريا الحيوية به، مضيفا أنه لابد من استخدام المضادات الحيوية عند الحاجة فقط وبإشراف طبيب، متابعا:"مصر فريدة من نوعها فى استخدام مجموعات البرد وتنتشر أكتر فى المناطق الشعبية، وممكن تكون دمرت عائلات كاملة.

وتابع قائلا إن جرعة المضاد الحيوى يتناولها الشخص المصاب بعدوى بكتيرية وليست فيروسية، مشددا على ضرورة تجنب سوء الاستخدام فى المضادات الحيوية عند الأطفال خاصة فى حدوث سخونية له، مطالبا بعدم التسرع فى تناول المضادات الحيوية.

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