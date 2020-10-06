كارثة وشيكة تهدد محيطات الأرض

تؤثر الزيادة في متوسط درجة حرارة الماء على تركيبه الكيميائي، ولها تأثير ضار على الحياة البحرية بأكملها.

حذر علماء المناخ من الحالة الكارثية لمحيطات الكوكب. وفقًا لحساباتهم، بسبب الاحتباس الحراري، هناك زيادة غير مسبوقة في متوسط ​​درجة حرارة الماء. يقول الخبراء إن هذا له تأثير ضار على الحياة البحرية بشكل عام.

يتسبب المناخ المحلي المتغير للمحيطات في زيادة حموضة المياه بسبب امتصاص ثاني أكسيد الكربون من الغلاف الجوي، وارتفاع مستوى سطح البحر، وانحسار الصفائح الجليدية، وفقد الماء الأكسجين، وفقًا لمجلة Journal of Operational Oceanography.

يدعو العلماء إلى اتخاذ إجراءات عاجلة ومراقبة المحيطات على المدى الطويل. نظرًا لأن حياة ال