التوك توك الطائر : أغرب طرق المصريين في نقل أثاث العروسة

العديد من العادات والتقاليد التي يتبعها الكثير في مصر خلال مراسم الزواج، وخاصة خلال نقل أثاث المنزل إلى منزل العروس.

ولكن هذه المرة، ما قام به أهل العروس وصف بالأغرب على الإطلاق، خلال عملية نقل الأثاث، في منطقة روض الفرج بالقاهرة.

في التفاصيل التي نشرتها الصحافة والتقارير المصرية، فقد تم نشر العديد من الصور لعرض جهاز العروس، ولكن باستخدام التوك توك والموتوسكيل.

السوشيال ميديا

وفي الصور التي تم نشرها وتداولها بشكل كبير عبر منصات التواصل الإجتماعي، أظهرت تعليق التوك توك والموتوسيكل بالحبال بين العقارات من أجل استعراض جهاز العروس وإبرازه للسكان قبل الزفاف.

وسرعان ما انتشرت هذه الصور على نطاق واسع عبر منصات التواصل الإجتماعي، بين مؤيد ومعارض لفكرة عرض جهاز العروس من خلال تعليق بعض المستلزمات في التوك توك والموتوسيكل بعد ربطهم بالحبال حتى لا تسقط على الأرض، وتسبب الكثير من الحوادث.

نقل أثاث العروس في مصر

الصور الغريبة أظهرت الموتوسكيل وهو معلق بالحبال وسط الشارع لعرض بطانية من جهاز العروس، كما تم تعليق توك توك أيضا بنفس الطريقة من أجل إظهار بطانية أخرى وإبرازها ضمن جهاز العروس.

الكثير من التعليقات هاجمت ما قام به الأهل ووصفوه بالامر الخطير الذي يعرض حياة الكثير للخطر، وإنه أمر مكلف يجب التوقف عنه فوراً، حيث إنه يكلف أهل العروس الكيثر من الأموال، بينما وصف الجانب الآخر ماحدث بالأمر الأغرب الذي لم يشاهدوه قبل ذلك.

نقل أثاث العروسة أو "جهازها" كما يعرفه المصريون يكون بشكل غريب في الكثير من المحافظات المصرية، حيث يجب وضعه على سيارات للنقل المكشوفة، مع تواجد الكثير من السيدات والرجال بجانب تشغيل الأغاني خلال النقل من منزل أهل العروس إلى منزل الزوجية.