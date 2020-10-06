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النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2637) الثلاثاء 6/10/2020
أخبار فلسطينية
فلسطين.. ارتفاع مؤشر الإصابات مجددا.. 11 وفاة ونحو 500 إصابة والصحة تبدأ بالاستعداد لفصل…
قطر توزع الثلاثاء منحة مالية على 100 ألف أسرة بغزة
عريقات: الاحتلال مستمر في خطة الضم رغم ادعاء الإمارات
لجنة الطوارئ العليا بغزة تقرر تخفيف إجراءات "كورونا".. ما التفاصيل؟
محدث بالفيديو والصور شهيد برصاص الاحتلال شرقي طولكرم.. ما التفاصيل؟
اشتية يتفقد قيادة الأمن الوطني وهيئة القضاء العسكري
لخارجية: تسجيل 11 إصابة جديدة في صفوف الجالية
الحية يحذّر من تمدد مسار التطبيع مع الاحتلال
بالصور أبو نعيم: مستمرون في سياسة التخفيف التدريجي للإجراءات بقطاع غزة
الجهاد الإسلامي تحيي انطلاقتها غدا بمهرجان وطني إلكتروني
أخبار إسرائيلية
وزيرة إسرائيلية ترفض دعوات إقالتها بعد تضليلها الحكومة
نتنياهو يلوّح بالانتخابات رداً على دعاة إسقاطه
مؤرخ إسرائيلي ينشر تفاصيل جديدة عن نهب بيوت الفلسطينيين في النكبة
بالفيديو.. مواجهات بين الشرطة الإسرائيلية ومجموعة كبيرة من الحريديم
تقرير: وزيرة إسرائيلية انتهكت قواعد الإغلاق
أشكنازي يلتقي وزيراً إماراتياً في ألمانيا غداً ويزوران متحف المحرقة
42 وفاة و5631 إصابة جديدة بكورونا في إسرائيل
"اسرائيل" تدرس استراتيجيات الخروج من الاغلاق و رفع القيود
تضاعف العنف الأسري في إسرائيل منذ بدء تفشّي كورونا.. وملاجئ جديدة للمعنفات
وزيرة إسرائيلية تتهم سائقها بنقل "كورونا" إليها لتضليل محققي الصحة
كبير حاخامات إسرائيل يصلي من أجل شفاء ترامب
اخبار دولية
يريفان تنتقد إسرائيل لإرسالها أسلحة إلى باكو
«الصحة العالمية» تقدر إصابة 10% من سكان العالم بـ «كورونا»
أخبار عربية
لقاء وزيري خارجية إسرائيل والإمارات في العاصمة الألمانية غدا الثلاثاء
تدشين خارطة لفلسطين بمدينة تونسية
السعودية تحاكم الخضري ونجله للمرة الثانية
مفكر لبناني: "الجهاد الاسلامي" حركة لها وزنها السياسي وباتت قوة "فكرية وعسكرية" لا يستهان بها
جاسوس مصري أنقذ "إسرائيل" من هزيمة نكراء في حرب 1973 من هو؟
أنصار الله تكشف عن علاقة نظام صالح مع "إسرائيل"
السعودية تقدم دعماً مالية بقيمة 25 مليون دولار لصالح الاونروا
سلطنة عمان.. أول دولة عربية خليجية تعيد سفيرها إلى سوريا
الصحف العربية/المواقع الإخبارية /الوكالات الإخبارية /
الصحف العربية
القدس العربي
“حماس” تدين لقاء صحافيين عرب مع وزير “الدفاع” الإسرائيلي
بسبب كورونا.. الجهاد الإسلامي تحيي انطلاقتها الـ 33 إلكترونيا بمهرجان بعنوان “القدس موعدنا”
الاحتلال يرفض الاستجابة لمطلب الأسير الأخرس المضرب عن الطعام منذ 71 يوما
شهدت تصاعدا في الشهر الماضي.. 61 انتهاكا إسرائيليا ضد الحريات الصحافية بفلسطين
الأوقاف الفلسطينية تعتبر الاعتداءات على “الأقصى” و”الإبراهيمي” عدوانا على الحريات الدينية
الرجوب كشف عن ضغوط أمريكية وإسرائيلية لإفشال جهود الوحدةأشرف الهور
الشرق الأوسط
«فتح» تبحث مع فصائل فلسطينية في سوريا التفويض للانتخابات
الشرطة الإسرائيلية تعلن إحباط عملية طعن في الضفة
الخليج الإماراتية
«الصحة العالمية» تقدر إصابة 10% من سكان العالم بـ «كورونا»
الشروق المصرية
جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن تنفيذه غارة جوية على موقع بجنوب قطاع غزة
قصف إسرائيلي على شرق رفح الفلسطينية
سكاي نيوز: انطلاق صافرات الإنذار على حدود قطاع غزة
الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 9 فلسطينيين من الضفة الغربية
الغد الأردنية
الاحتلال يُهجر 530 عائلة فلسطينية ويهدم 450 منشأة منذ بداية العام
القدس وتفسير أردوغان للتاريخ العثماني
الشرق القطرية
إسرائيل اقتحمت الأقصى 24 مرة الشهر الماضي
الصالحي: الفلسطينيون هم اللاعب الأساسي في الحوار الوطني
اللجنة القطرية تبدأ صرف المساعدات النقدية لـ 100 ألف أسرة متعففة في غزة غداً
قوات الاحتلال تصيب شابا في جنين وتعتقل خمسة آخرين من الضفة
الصحف المحلية
فلسطين اون لاين
قرار بالإعدام لمدان بغزة وحبس آخر.. ما التفاصيل؟
الكشف عن هوية شهيد طولكرم
أبو الريش يبحث التدخلات الطارئة لمواجهة "كورونا" مع أطباء بلا حدود
جيش الاحتلال يعلن إطلاق صاروخ من غزة تجاه مستوطنات الغلاف
خضر المشايخ: تخوف كبير على صحة الخضري ونجله في السعودية
الاحتلال يعتقل شابًا من بلدة قباطية
خالد البطش: جهود وزارتي الصحة والداخلية بغزة نوعية ومُقدّرة
حماس تنعى نائب أمير الجماعة الإسلامية في باكستان
تعميم مهم من الأوقاف لرواد المساجد بغزة
القدس المحلية
سيريس.. تعاقبت عليها الحضارات وتحوي آثاراً قديمة، ومجلسها القروي يطالب بتحويله إلى بلدية
الاحتلال يواصل عزل القدس.. الشيخ عكرمة صبري: ما يحدث مؤامرة كبيرة تستهدف الأقصى
حالتا وفاة بفيروس كورونا في طولكرم
تقرير: إبعاد 32 مواطنا وهدم 22 منشأة و117 حالة اعتقال الشهر الماضي في سلوان
محافظ الخليل يعلق الدوام بعدة مدارس لمدة أسبوع
القبض على ثلاثة أشخاص لترويجهم عملة نقدية مزيفة في بيت لحم
وضع حجر الأساس لبناء نصب تذكاري لشهداء الجزائر في برقين
غزة: إيداع لائحة اتهام ضد قاتل الصراف البشيتي
الحياة الجديدة
جنين: الاحتلال يداهم منزلا في الجلمة
الاحتلال يعلن استشهاد شاب واصابة آخرين
وحدة كورونا في القدس: 39 حالة وفاة وأكثر من أربعة آلاف اصابة الشهر الماضي
الأيام
إدارة سجون الاحتلال ترفض الإفراج عن الأسير الأخرس
موسم الزيتون يوفر فرص عمل للمتعطلين في غزة
كورونا" في فلسطين: نسبة التعافي من الفيروس ترتفع إلى 84.6%
إصابة النائب أيمن عودة بفيروس كورونا
مستوطنون يقطعون 12 شجرة زيتون في كفر الديك
التأكيد على أبعاد القضية الفلسطينية الثقافية والعالمية...
عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى بحماية قوات الاحتلال
وكالة صفا
استكمال 59 كم من الجدار الأرضي حول قطاع غزة
الاحتلال يحرر مخالفات تعسفية بحق تجار ومواطني القدس والضفة الغربية
الاحتلال يعتقل مقدسياً ويبعد آخر عن الأقصى 5 أشهر
الاحتلال يداهم منزلا في الجلمة شمال جنين
نقابات العمال بغزة تطالب مصر بالإفراج عن 5 صيادين
سقوط صاروخ من غزة في "أشكول"
شهيد برصاص الاحتلال شرقي طولكرم
حماس لصفا: أجرينا مشاورات موسعة مع الفصائل للوصول لخارطة طريق
الاحتلال يعتقل شابًا شرق قلقيلية
قوات الاحتلال تقتحم زبوبا غرب مدينة جنين
نقابات العمال بغزة يطالب مصر بالإفراج عن 5 صيادين
وكالة الرأي الفلسطينية
رابط فحص أسماء المستفيدين من المنحة القطرية
معروف: سيتم التشديد على مخالفي الكمامة والحظر الليلي
النيابة تودع لائحة إتهام مقتل البشيتي لدى المحكمة المختصة
"مباحث كورونا" تُوقف 107 مواطنين مخالفين لإجراءات السلامة
مهندسو الصيانة في الصحة عمل دؤوب في تجهيز مراكز الحجر
الصحة تؤكد على تقييم ومراجعة قوائم انتظار العمليات الجراحية
فلسطين اليوم
البطش: ماضون في مشروعنا على نهج الشقاقي وشلح ولا تغيير في الموقف السياسي
مفكر لبناني: "الجهاد الاسلامي" حركة لها وزنها السياسي وباتت قوة "فكرية وعسكرية" لا يستهان بها
الشقاقي وشلح ولا تغيير في الموقف السياسي
غزة: لجنة الطوارئ تصدر قرارات جديدة تتعلق بتخفيف الاجراءات و فتح الاسواق
القيادي حبيب: القائد المؤسس الشقاقي كان موسوعة ثقافية و قارئ ملهم
التعليم: سيتم استبعاد مدرسي التوجيهي المرضى من الدوام بالمدارس
الرفاعي: مشاركة ساحة لبنان في مهرجان الانطلاقة الرقمي للجهاد تأكيد على حق العودة
النيابة العامة بغزة تودع لائحة اتهام بمقتل الصراف البشيتي
سما نيوز
تنمية غزة توضح الفئات المستفيدة من المنحة القطرية 100$ لهذا الشهر
لجان المقاومة: جريمة استشهاد حميدي برصاص الاحتلال تواصل لمسلسل جرائمه ضد شعبنا
القبض على ثلاثة أشخاص لترويجهم عملة نقدية مزيفة في بيت لحم
تقرير: إبعاد 32 مواطنا وهدم 22 منشأة و117 حالة اعتقال الشهر الماضي في سلوان
محافظ جنين يقرر رفع الإغلاق عن بلدتي صانور وجلبون
عرب 48
الاحتلال ومستوطنوه يواصلون اقتحام الأقصى والإبراهيميّ "لفرض واقع تهويدي جديد"
لأسير الأخرس يواصل إضرابه عن الطعام لليوم الـ71
بدران: لقاءات فتح وحماس ليست بديلا عن لقاء كافة الفصائل
وكالة وفا
نقيب الصحفيين التونسيين: نحن لا نتضامن مع فلس ...
إصابات بالاختناق لدى اقتحام قوات الاحتلال قري
محافظ الخليل يعلق الدوام بعدة مدارس لمدة أسبو ...
حدث في مثل هذا اليوم
- 6 تشرين أول (أكتوبر)
- 1989 م الجمعية العامة للأمم المتحدة تصدر القرار رقم 44/2مالذي يدين سياسات إسرائيل لانتهاكها حقوق الإنسان إن الجمعية العامة إذ تعلم بانتفاضة الشعب الفلسطيني منذ كانون الأول/ ديسمبر 1987 ضد الاحتلال الإسرائيلي التي لقيت اهتماماً وتعاطفاً كبيرين من الرأي العام العالمي.
- 1987 م بدء معركة الشجاعية استشهاد أحمد حلس ومحمد الجمل وزهدي الغرابلي وسامي الشيخ خليل من حركة الجهاد الإسلامي بعد قتال شرس قام به هؤلاء الأبطال مع قوات الاحتلال الإسرائيلية استمر عدة ساعات أسفرت عن مقتل ضابط إسرائيلي كبير وإصابة عدد من الجنود، وتأتي هذه العملية بعد فترة طويلة من توقف العمل العسكري في فلسطين.
- 1986 م هجوم بالقنابل اليدوية على حائط البراق بالقدس أدى إلى مقتل وإصابة أكثر من 73 إسرائيلياً، وحركة الجهاد تتبنى العملية.
- 1985 م استشهاد أربعة فلسطينيين برصاص الجنود الإسرائيليين جنوب مدينة الخليل
- 1973 م بدء الحرب العربية الإسرائيلية حرب أكتوبر بدء الحرب العربية الإسرائيلية الرابعة "حرب أكتوبر" فلأول مرة في تاريخ الصراع "العربي-الإسرائيلي" تجتمع دولتان عربيتان من دول المواجهة (مصر وسوريا) في استراتيجية عسكرية موحدة ضد (إسرائيل).
- 1949 م وإن تكف فوراً عن سياساتها وممارساتها التي تشكل انتهاكا لأحكام هذه الاتفاقية.
- 1946 م الهجرة الصهيونية حاكم ولاية نيويورك ديوي يعرب عن تأييده للهجرة اليهودية إلى فلسطين مطالباً بالهجرة لا لمائة ألف يهودي فقط بل لمئات الآلاف أيضاً.
- 1936 م استشهاد القائد سعيد العاص أثناء معركة مع جيش الاحتلال الإنكليزي في جبال نابلس (ولد في مدينة حماة السورية عام 1889).
- 1936 معركة الخضر معركة الخضر واستشهاد القائد سعيد العاص، فمع اشتعال ثورة 1936م قامت مجموعة مسلحة نظمت نفسها وتسلحت بمختلف الأسلحة التي كان أفرادها يأتون بها من كل مكان والتي لجأت إلى الجبال وراحت تكمن على جوانب الطرق كي تصيد القوات البريطانية ومن بين هذه الجماعات المسلحة كانت مجموعة قد تشكلت بقيادة المناضل السوري سعيد العاص ونائبه عبد القادر الحسيني والتي كانت تعمل في جبال القدس وما جاورها.
- 1927 م تأسيس صحيفة "صوت الحق" في يافا لصاحبها فهمي الحسيني، حررها حمدي الحسيني وسكرتير التحرير فوزي خليل الدجاني. جريدة يومية سياسية مستقلة استمرت في الصدور حتى 1929.