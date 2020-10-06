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النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2637) الثلاثاء 6/10/2020

أخبار فلسطينية﻿

فلسطين.. ارتفاع مؤشر الإصابات مجددا.. 11 وفاة ونحو 500 إصابة والصحة تبدأ بالاستعداد لفصل…

قطر توزع الثلاثاء منحة مالية على 100 ألف أسرة بغزة

اشتية يتفقد قيادة الأمن الوطني وهيئة القضاء العسكري

لخارجية: تسجيل 11 إصابة جديدة في صفوف الجالية

أخبار إسرائيلية

وزيرة إسرائيلية ترفض دعوات إقالتها بعد تضليلها الحكومة

نتنياهو يلوّح بالانتخابات رداً على دعاة إسقاطه

مؤرخ إسرائيلي ينشر تفاصيل جديدة عن نهب بيوت الفلسطينيين في النكبة

بالفيديو.. مواجهات بين الشرطة الإسرائيلية ومجموعة كبيرة من الحريديم

تقرير: وزيرة إسرائيلية انتهكت قواعد الإغلاق

أشكنازي يلتقي وزيراً إماراتياً في ألمانيا غداً ويزوران متحف المحرقة

تضاعف العنف الأسري في إسرائيل منذ بدء تفشّي كورونا.. وملاجئ جديدة للمعنفات

وزيرة إسرائيلية تتهم سائقها بنقل "كورونا" إليها لتضليل محققي الصحة

اخبار دولية

يريفان تنتقد إسرائيل لإرسالها أسلحة إلى باكو

«الصحة العالمية» تقدر إصابة 10% من سكان العالم بـ «كورونا»

أخبار عربية

تدشين خارطة لفلسطين بمدينة تونسية

الصحف العربية/المواقع الإخبارية /الوكالات الإخبارية /

الصحف العربية

القدس العربي

“حماس” تدين لقاء صحافيين عرب مع وزير “الدفاع” الإسرائيلي

بسبب كورونا.. الجهاد الإسلامي تحيي انطلاقتها الـ 33 إلكترونيا بمهرجان بعنوان “القدس موعدنا”

الاحتلال يرفض الاستجابة لمطلب الأسير الأخرس المضرب عن الطعام منذ 71 يوما

شهدت تصاعدا في الشهر الماضي.. 61 انتهاكا إسرائيليا ضد الحريات الصحافية بفلسطين

الأوقاف الفلسطينية تعتبر الاعتداءات على “الأقصى” و”الإبراهيمي” عدوانا على الحريات الدينية

الرجوب كشف عن ضغوط أمريكية وإسرائيلية لإفشال جهود الوحدةأشرف الهور

الشرق الأوسط

«فتح» تبحث مع فصائل فلسطينية في سوريا التفويض للانتخابات

الشرطة الإسرائيلية تعلن إحباط عملية طعن في الضفة

الخليج الإماراتية

«الصحة العالمية» تقدر إصابة 10% من سكان العالم بـ «كورونا»

الشروق المصرية

جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن تنفيذه غارة جوية على موقع بجنوب قطاع غزة

قصف إسرائيلي على شرق رفح الفلسطينية

سكاي نيوز: ‏انطلاق صافرات الإنذار على حدود قطاع غزة

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 9 فلسطينيين من الضفة الغربية

الغد الأردنية

الشرق القطرية

الصحف المحلية

فلسطين اون لاين

القدس المحلية

سيريس.. تعاقبت عليها الحضارات وتحوي آثاراً قديمة، ومجلسها القروي يطالب بتحويله إلى بلدية

الاحتلال يواصل عزل القدس.. الشيخ عكرمة صبري: ما يحدث مؤامرة كبيرة تستهدف الأقصى

حالتا وفاة بفيروس كورونا في طولكرم

تقرير: إبعاد 32 مواطنا وهدم 22 منشأة و117 حالة اعتقال الشهر الماضي في سلوان

محافظ الخليل يعلق الدوام بعدة مدارس لمدة أسبوع

القبض على ثلاثة أشخاص لترويجهم عملة نقدية مزيفة في بيت لحم

وضع حجر الأساس لبناء نصب تذكاري لشهداء الجزائر في برقين

غزة: إيداع لائحة اتهام ضد قاتل الصراف البشيتي

الحياة الجديدة

جنين: الاحتلال يداهم منزلا في الجلمة

الاحتلال يعلن استشهاد شاب واصابة آخرين

وحدة كورونا في القدس: 39 حالة وفاة وأكثر من أربعة آلاف اصابة الشهر الماضي

الأيام

إدارة سجون الاحتلال ترفض الإفراج عن الأسير الأخرس

موسم الزيتون يوفر فرص عمل للمتعطلين في غزة

كورونا" في فلسطين: نسبة التعافي من الفيروس ترتفع إلى 84.6%

إصابة النائب أيمن عودة بفيروس كورونا

مستوطنون يقطعون 12 شجرة زيتون في كفر الديك

التأكيد على أبعاد القضية الفلسطينية الثقافية والعالمية...

عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى بحماية قوات الاحتلال

وكالة صفا

وكالة الرأي الفلسطينية

مهندسو الصيانة في الصحة عمل دؤوب في تجهيز مراكز الحجر

فلسطين اليوم

سما نيوز

عرب 48

لأسير الأخرس يواصل إضرابه عن الطعام لليوم الـ71

بدران: لقاءات فتح وحماس ليست بديلا عن لقاء كافة الفصائل

وكالة وفا

نقيب الصحفيين التونسيين: نحن لا نتضامن مع فلس ...

إصابات بالاختناق لدى اقتحام قوات الاحتلال قري

محافظ الخليل يعلق الدوام بعدة مدارس لمدة أسبو ...

الاحتلال يجرف أراضي غرب سلفيت

حدث في مثل هذا اليوم

6 تشرين أول (أكتوبر)

1989 م الجمعية العامة للأمم المتحدة تصدر القرار رقم 44/2مالذي يدين سياسات إسرائيل لانتهاكها حقوق الإنسان إن الجمعية العامة إذ تعلم بانتفاضة الشعب الفلسطيني منذ كانون الأول/ ديسمبر 1987 ضد الاحتلال الإسرائيلي التي لقيت اهتماماً وتعاطفاً كبيرين من الرأي العام العالمي.

1987 م بدء معركة الشجاعية استشهاد أحمد حلس ومحمد الجمل وزهدي الغرابلي وسامي الشيخ خليل من حركة الجهاد الإسلامي بعد قتال شرس قام به هؤلاء الأبطال مع قوات الاحتلال الإسرائيلي ة استمر عدة ساعات أسفرت عن مقتل ضابط إسرائيلي كبير وإصابة عدد من الجنود، وتأتي هذه العملية بعد فترة طويلة من توقف العمل العسكري في فلسطين.

1986 م هجوم بالقنابل اليدوية على حائط البراق بالقدس أدى إلى مقتل وإصابة أكثر من 73 إسرائيلياً، وحركة الجهاد تتبنى العملية.

1985 م استشهاد أربعة فلسطينيين برصاص الجنود الإسرائيليين جنوب مدينة الخليل

1973 م بدء الحرب العربية الإسرائيلية حرب أكتوبر بدء الحرب العربية الإسرائيلية الرابعة "حرب أكتوبر" فلأول مرة في تاريخ الصراع "العربي-الإسرائيلي" تجتمع دولتان عربيتان من دول المواجهة (مصر وسوريا) في استراتيجية عسكرية موحدة ضد (إسرائيل).

1949 م وإن تكف فوراً عن سياساتها وممارساتها التي تشكل انتهاكا لأحكام هذه الاتفاقية.

1946 م الهجرة الصهيونية حاكم ولاية نيويورك ديوي يعرب عن تأييده للهجرة اليهودية إلى فلسطين مطالباً بالهجرة لا لمائة ألف يهودي فقط بل لمئات الآلاف أيضاً.

1936 م استشهاد القائد سعيد العاص أثناء معركة مع جيش الاحتلال الإنكليزي في جبال نابلس (ولد في مدينة حماة السورية عام 1889).

1936 معركة الخضر معركة الخضر واستشهاد القائد سعيد العاص، فمع اشتعال ثورة 1936م قامت مجموعة مسلحة نظمت نفسها وتسلحت بمختلف الأسلحة التي كان أفرادها يأتون بها من كل مكان والتي لجأت إلى الجبال وراحت تكمن على جوانب الطرق كي تصيد القوات البريطانية ومن بين هذه الجماعات المسلحة كانت مجموعة قد تشكلت بقيادة المناضل السوري سعيد العاص ونائبه عبد القادر الحسيني والتي كانت تعمل في جبال القدس وما جاورها.