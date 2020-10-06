النيابة العامة تحقق في 374 قضية متنوعة

غزة-الرأي

فتحت النيابة العامة تحقيقاً في 374 قضية على مستوى محافظات غزة الخمس وذلك فى ظل تفشي فيروس كورونا .

واوضحت النيابة خلال الايجاز اليومي لعملها امس لتحقيق الامن والاستقرار المجتمعي ان تلك القضايا تنوعت ما بين 30 قضية تتعلق بجرائم النشر وتداول الإشاعات والأخبار الكاذبة، 3قضايا تتعلق بجرائم التلاعب بالأسعار واحتكار السلع وعرض بضائع فاسدة،100 قضية تتعلق بجرائم مخالفة التعليمات وعدم الالتزام بحظر التجوال والحجر الصحي ، 241قضية تتعلق بجرائم المساس بالأمن العام والاستقرار المجتمعي.



كما قامت النيابة العامة باتخاذ المقتضى القانوني بحق المتهمين والمخالفين للقانون والتعليمات، عامده إلى توقيف 52 متهم على مختلف القضايا المذكورة ، مؤكده استمرار

الإجراءات بحق الاخرين دون توقيف مع أخذ التعهدات اللازمة بالالتزام بالقانون والحفاظ على الأمن العام والمصلحة العامة.