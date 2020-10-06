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الاحتلال يجري عمليات دهم واعتقال واسعة بالضفة

06 تشرين أول / أكتوبر 2020 08:44

غزة - الرأي

اقتحمت قوات الاحتلال فجر اليوم الثلاثاء، عدة مناطق بالضفة تركزت في الخليل واريحا ورام الله والقدس.

وذكرت مصادر محلية أن قوة للاحتلال داهمت مخيم عقبة جبر في أريحا وسط انتشار لجنود الاحتلال في حارات المخيم. وتم اقتحام منزل الاسير المحرر ادهم السنهوري.

وأصيب عدد من المواطنين بالاختناق في قرية زبوبا غرب جنين، إثر إطلاق قوات الاحتلال قنابل الغاز المسيل للدموع باتجاه الأهالي.

واعتقل الاحتلال الشاب محمد الحشيم من منزله بحي باب حطة في القدس المحتلة.

وألقى شبّان زجاجات حارقة صَوب قوات الاحتلال خلال اقتحامها قرية العيساوية فيما أطلق شبان مفرقعات نارية و زجاجات حارقة صَوب قوات الاحتلال في بلدة الطور بالقدس المحتلة.

وانتشر جنود الاحتلال على مدخل قرية رأس كركر شمال غرب رام الله، فيما استمر تواجد آليات الاحتلال على مداخل الطريق المؤدي إلى بلدات غرب رام الله وخاصة دير ابو مشعل .

واحتجزت قوات الاحـتلال شابين على الشارع الرئيسي في خربة الدير في بلدة تقوع ببيت لحم ثم اخلت سبيلهما.

وفي الخليل اقتحمت قوة للاحتلال منزل الاسير المحرر محمد قزاز في منطقة عرقان عوض غرب مدينة دورا ،

وداهم جنود الاحتلال قربة اكتابا قضاء طولكرم وتم إلقاء قنابل الغاز والصوت بعد رشقهم بالحجارة من قبل الشبان.

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