قسم الباطنة بالمستشفى الاندونيسي يستأنف نشاطاته التعليمية

غزة- الرأي

أعلن مستشفى مستشفى الإندونيسي، عن استئنافه للنشاطات التعليمية لأطباء بورد الباطنة.

ويأتي ذلك عن طريق محاضرات عن بعد بتقنيات التواصل الحديثة تحت إشراف د. رأفت لبد مسئول التدريب والمدربيّن د. رنا كراز و د. ريم العيلة.



وذكر مسئول التدريب د. رأفت لبد أن هذه الخطوة تأتي استثمارا للوقت وضماناً لاستمرار العملية التعليمية والمساهمة المستمرة في رفع قدرات وكفاءة العاملين، مشيراً الى ما يبذله العاملين بقسم الباطنة بالمستشفى الاندونيسي برئاسة د. حسام جودة جهدا كبير في ادارة شئون القسم ومتابعة المرضى بقسم الطوارئ واقسام المبيت.



ووجه مدير المستشفى د. شوقي سالم شكره الجزيل للقائمين على هذا النشاط ولكافة العاملين بالمستشفى لما يبذلونه من جهد كبير في خدمة ابناء شعبهم.