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بالتعاقد مع 15 شركة نظافة

"الصواف" : أشرفنا على تجويد الخدمات للمستضافين في مراكز الحجر الصحي

06 تشرين أول / أكتوبر 2020 10:18

"الصواف" : أشرفنا على تجويد الخدمات للمستضافين في مراكز الحجر الصحي

غزة- الرأي

أكد مدير دائرة الخدمات الفندقية بوزارة الصحة حاتم الصواف، أن دائرته بذلت الكثير من الجهد للحفاظ على المجتمع، وذلك بالتعاقد مع 15 شركة نظافة للعمل في مراكز الحجر الصحي وفق مناقصة وزارة الصحة، حيث تم تدريب وتأهيل (334) عامل بالتنسيق مع الإدارة العامة لتنمية القوى البشرية، للعمل في مراكز الحجر .

وقال: "نقوم بمتابعة خدمات النظافة في مراكز الحجر ونبذل اقصى جهدنا لتقديم أفضل الخدمات للمستضافين بالتعاون مع وزارة التنمية الاجتماعية والجهات المعنية".
وتابع "قمنا بتنفيذ زيارات ميدانية للمستشفيات ومراكز الرعاية الأولية والمراكز الإدارية لمتابعة أداء شركات النظافة للتأكد من تطبيق بنود المناقصة واتباع اجراءات السلامة والوقاية في تقديم الخدمة".

وذكر أ. الصواف أنه تم تزويد مراكز حجر الكادر الطبي بعد تقديمه الخدمة لمرضى "كورونا" بالمستلزمات والاحتياجات اللازمة، مشيرا إلى تقديم التوجيهات والارشادات والمعالجات اللازمة بتجويد خدمة التغذية في المطابخ، والمتابعة الميدانية اثناء اعداد الوجبات وحتى تقديمها، وقياس مدى الرضى عن تقديم الخدمة لتجويدها وتقديمها بشكل فندقي لائق.

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