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الاسعاف والطوارئ بالصحة تنفذ 4000 مهمة طارئة خلال سبتمبر

06 تشرين أول / أكتوبر 2020 10:19

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غزة-الرأي

انجزت وحدة الاسعاف والطوارئ عدد من المهمات خلال سبتمبر الماضي والتي احتوت على 4000 مهمة تقريبا ، شملت نقل المرضى المصابين بفيروس كوفيد19 لمراكز العزل, بالاضافة الى نقل المرضى المغادرين والقادمين من والى قطاع غزة عبر المعابر.

 جاء ذلك في تقرير صادر عن وحدة الاسعاف والطوارئ لشهر سبتمبر الماضي.


بدوره ، قال مدير دائرة الاسعاف هاني الجعفراوي أن "هناك زيادة في الجهد المبذول في خدمة ونقل المرضى عما كان عليه قبل جائحة كورونا، حيث اضيفت هذه الخدمات الى خدمة نقل مرضى الكلى والسكري وغيرها من الأمراض المزمنة والتي كانت تقدم قبل الجائحة.


واوضح أن ذلك ياتي من باب الحرص على تسهيل تلقي المواطنين والمرضى للعناية والخدمات الصحية لا سيما في ظل الظروف الصعبة التي يمرون بها .


وبين  الجعفراوي أن العمل خلال فترة جائحة كورونا زاد بنسبة 60%عن السابق, مؤكداً أن وحدة الاسعاف والطوارئ ما زالت تعمل على استجابة الطلبات للجمهور والمرضى .


من جهته، قال عدنان النواجحة مسؤول محطة اسعاف رفح ان إجمالي عدد الحالات المرضية التي تم نقلها بسيارات الاسعاف خلال فتحة معبر رفح الاخيرة 25 حالة مغادرة.
 

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