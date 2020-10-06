"التعليم " تتيح لمجالس أولياء الأمور تفقد المدارس قبيل دوام طلبة الثانوية العامة

غزة-الرأي

أفسحت وزارة التربية والتعليم العالي بغزة المجال لمجالس أولياء الأمور بتنفيذ زيارات للمدارس الثانوية بمحافظات قطاع وذلك بالتنسيق مع مديريات التعليم ولجان الطوارئ.

وتهدف الزيارات إلى اطلاع أولياء الأمور على التجهيزات والإجراءات التي وضعتها الوزارة ضمن خطة العودة الآمنة للمدارس خاصة قُبيل استئناف التعليم لطلبة الثانوية العامة في العاشر من أكتوبر الحالي.

وتشمل الجولات زيارة الغرف الصفية والساحات والممرات والمرافق في المباني المدرسية والاطلاع عن قرب على واقع المدارس من حيث التنظيف والتطهير والخطط التعليمية التي سيتم إتباعها

وخلال عدة زيارات تم تنفيذها أشاد أولياء الأمور بكافة إجراءات التربية والتعليم في المدارس والهادفة إلى خلق بيئة تعليمية صحية وآمنه وحماية الطلبة من مخاطر فايروس كورونا.

يشار إلى أن وزارة التربية والتعليم العالي وضمن خطتها الاستراتيجية تحرص على التعاون والشراكة الحقيقية مع أولياء الأمور والمجتمع الفلسطيني.

