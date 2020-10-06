التنمية البشرية بالصحة تشرع بتأهيل 60 طبيباً للعمل بالعناية المركزة

غزة- الرأي

شرعت الإدارة العامة لتنمية القوى البشرية في تنفيذ البرنامج التأهيلي الأول للأطباء للعمل داخل أقسام العناية المركزة، وذلك في إطار تعزيز كفاءة الكوادر الصحية لمواجهة كوفيد 19 .

وتحدث ا. محمد نوفل رئيس قسم متابعة التدريب في الخدمة خلال افتتاحه البرنامج، انه تم تنفيذه بناء على توجيهات وكيل وزارة الصحة د. يوسف أبو الريش.



وأوضح ا. نوفل ان هذا البرنامج الزامي يستهدف 60 طبيبا مقسمين على أربع مجموعات يشارك بالدورة الواحدة 15 طبيبا سيتم توزيعهم على اقسام العناية بالمستشفيات بعد اجتيازهم البرنامج.



ولفت إلى انه يتم تنفيذ الجانب النظري في تنمية القوى البشرية لمدة أسبوع ويعقبه أسبوع تدريبي آخر لتطبيق الجانب العملي داخل أقسام العناية المركزة بمرافق وزارة الصحة، وهو شرط الزامي لاجتياز الدورة وتطبيق كافة المهارات المطلوبة من كل متدرب.



كما سيتم عرض فيديوهات لحالات مرضية وتدريب عملي على أجهزة العناية المركزة، وأجهزة مراقبة العلامات الحيوية للمرضى، كما سيتم الحديث عن عملية التنبيب الصناعي أثناء وجود إصابة محتملة لكوفيد 19 وضبط التحكم بمجرى التنفس، فضلا عن التعريف بسياسات العمل داخل أقسام العناية في ظل جائحة كورونا وبروتوكولات العلاج المحتملة.



وتجدر الإشارة الى ان البرنامج يقدمه نخبة من الاستشاريين في مجال التخدير والعناية المركزة، وفريق مكافحة العدوى بوزارة الصحة.