وكالة الرأي الفلسطينية الأوقاف تنعى الداعية الباكستاني عبد الغفار عزيز وكالة الرأي الفلسطينية الإعدام شنقا لمدان بقتل المواطن "الغرابلي" وكالة الرأي الفلسطينية مدير عام المحررات يؤكد على اهمية العمل وفق السياسات الزراعية المقررة وكالة الرأي الفلسطينية قيادي بسرايا القدس: جاهزون لأي مواجهةٍ قادمةٍ وكالة الرأي الفلسطينية العدل: استشهاد حميدي استمرار لمسلسل الإجرام الاسرائيلي وكالة الرأي الفلسطينية مدرسة صبحي ابو كرش "أ" تجتمع بالهيئة التدريسية عبر تقنية زووم وكالة الرأي الفلسطينية التنمية البشرية بالصحة تشرع بتأهيل 60 طبيباً للعمل بالعناية المركزة وكالة الرأي الفلسطينية "التعليم " تتيح لمجالس أولياء الأمور تفقد المدارس قبيل دوام طلبة الثانوية العامة وكالة الرأي الفلسطينية الحكم المحلي تشرف على إنشاء خزانات الوقود الحكومي وكالة الرأي الفلسطينية المستشفى الاندونيسي يناقش مشروع ترميم قسم العمليات
ملفات خاصة » مواجهة فايروس كورونا

للعمل داخل أقسام العناية المركزة

التنمية البشرية بالصحة تشرع بتأهيل 60 طبيباً للعمل بالعناية المركزة

06 تشرين أول / أكتوبر 2020 10:48

التنمية البشرية بالصحة تشرع بتأهيل 60 طبيباً للعمل بالعناية المركزة
التنمية البشرية بالصحة تشرع بتأهيل 60 طبيباً للعمل بالعناية المركزة

غزة- الرأي

 شرعت الإدارة العامة لتنمية القوى البشرية في تنفيذ البرنامج التأهيلي الأول للأطباء للعمل داخل أقسام العناية المركزة، وذلك  في إطار تعزيز كفاءة الكوادر الصحية لمواجهة كوفيد 19 .
وتحدث ا. محمد نوفل رئيس قسم متابعة التدريب في الخدمة خلال افتتاحه البرنامج، انه تم تنفيذه بناء على توجيهات وكيل وزارة الصحة د. يوسف أبو الريش.


 وأوضح ا. نوفل ان هذا البرنامج الزامي يستهدف  60 طبيبا مقسمين على أربع مجموعات  يشارك بالدورة الواحدة  15 طبيبا  سيتم توزيعهم على اقسام العناية بالمستشفيات بعد اجتيازهم البرنامج. 


ولفت إلى انه يتم تنفيذ الجانب النظري في تنمية القوى البشرية لمدة أسبوع ويعقبه أسبوع تدريبي آخر لتطبيق الجانب العملي داخل أقسام العناية المركزة بمرافق وزارة الصحة، وهو شرط الزامي لاجتياز الدورة وتطبيق  كافة المهارات المطلوبة من كل متدرب.


  كما سيتم عرض فيديوهات لحالات مرضية وتدريب عملي على أجهزة العناية المركزة، وأجهزة مراقبة العلامات الحيوية للمرضى، كما سيتم الحديث عن عملية التنبيب الصناعي أثناء وجود إصابة محتملة لكوفيد 19 وضبط التحكم بمجرى التنفس، فضلا عن التعريف بسياسات العمل داخل أقسام العناية في ظل جائحة كورونا وبروتوكولات العلاج المحتملة.


 وتجدر الإشارة الى ان البرنامج يقدمه نخبة من الاستشاريين في مجال التخدير والعناية المركزة، وفريق مكافحة العدوى بوزارة الصحة.

التنمية البشرية بالصحة تشرع بتأهيل 60 طبيباً للعمل بالعناية المركزة 120930279_274442563641338_5356766743719484755_n
متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

الكتلة الإسلامية تطلق مشاريعها الخدماتية لطلاب الجامعات

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟