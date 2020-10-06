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مدرسة صبحي ابو كرش "أ" تجتمع بالهيئة التدريسية عبر تقنية زووم

06 تشرين أول / أكتوبر 2020 10:54

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غزة-الرأي

قامت مديرة المدرسة رندة حماد  بالاجتماع مع الهيئة التدريسية عبر تقنية  zoom  وذلك لمتابعة  الصفوف الافتراضية ومناقشة محتواها ومناسبته للمادة العلمية وضرورة احتواها على مادة علمية من اعداد وتصوير وتنقيح المعلم وكذلك كيفية تنسيق محتوى الصفوف وتشجيع الطالبات مع المتابعة المستمرة واستغلال الصفوف بما يفيد الطالبات وينمي مهاراتهم ويثقل شخصيتهم.
كما تم الاتفاق على تنفيذ دروس توضيحية وحصص تفاعلية الكترونية مع الالتزام بالجدول اليومي المحدد للمواد ، وكذلك تفعيل google meet وعقد لقاءات مع الطالبات واستضافة المشرفين التربويين.

كما هنأت مديرة المدرسة المعلمات بيوم المعلم العالمي، الذي يصادف الخامس من أكتوبر من كل عام ، مشيده بجهود المعلم الفلسطيني في تخطي الصعاب ومواجهتها في ظل جائحة كورونا ، متمنية للجميع السلامة 

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