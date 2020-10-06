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في الذكرى الـ33 للانطلاقة

قيادي بسرايا القدس: جاهزون لأي مواجهةٍ قادمةٍ

06 تشرين أول / أكتوبر 2020 11:13

أكد أبو محمد عضو المجلس العسكري لسرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، اليوم الثلاثاء6/10/2020، في الذكرى الـ33 للإنطلاقة الجهادية لحركة الجهاد الاسلامي، أن سرايا القدس على جهوزية تامة في أي مواجهة قادمة مع الاحتلال وفي جعبتها ما يفاجئ الاحتلال .

وقال أبو محمد خلال تصريحات لإذاعة القدس وتابعتها "وكالة فلسطين اليوم" :لن نخذل شعبنا ولدينا من الإمكانيات ما يكبد الاحتلال الخسائر، مشدداً على أن سرايا القدس في ديمومة لتطوير العمل العسكري.

وتابع أبو محمد:"أنه وبعد 33 عاماً نستحضر التشكيل العسكري الأول لسرايا القدس والهمة التي حملها من أسس العمل العسكري لتوجيه البوصلة صوب فلسطين ، مشدداً على أن الانطلاقة الجهادية جاءت للمحافظة على إرث الشهداء وخاصة أنهم ضحوا بأرواحهم لترتقي المقاومة فهم النواة الأولى للعمل العسكري .

وأضح القيادي، أن الجناح العسكري بدأ بعمليات متواضعة ولكنه استطاع أن  يتطور ليصبح رقماً صعباً ، مشيراً إلى أن "سرايا القدس" أثبتت حضوره بقوة في كافة الحروب على مدار الثلاث عقود الأخيرة  وتمكن من توجيه الضربات الموجعة  للإحتلال وكان السباق في ضرب المدن الصهيونية  الكبرى .

وبالعودة للجيل الأول من المقاومة، فقال : "الجيل الأول لدية قواسم مشتركة وواضح الفكرة وسلامة العقيدة ، ونحن نستمد قوتنا من الجيل الأول ، مشيراً إلى أن البداية كانت بالحجارة والسكين ثم بالراجمات التي دكت كافة المستوطنات .

وجدد تأكيده، أن "جيل اليوم استمد قوته من المؤسسين  ، ونحن نفتخر بعطاءه لأنه طور فكرته وكان لهم الفضل في تطوير العمل العسكري .

وقال أبو محمد:"إن سرايا القدس تمكنت من فرض معادلة الردع مع الاحتلال "الاسرائيلي" وخاصة  أن العدو الصهيوني كان يستبيح كل شئ و ليس لدية خطوط حمراء ، ولكن المعادلة بعد 2012 غيرت قواعد الاشتباك وفرضت على العدو الصهيوني بعدم إستباحة دماء شعبنا ، وكان للقائد الشهيد بهاء ابو العطا دور كبير في ردع الاحتلال وارباك المنظومة الأمنية التي أصبحت الساعة التاسعة تؤرق "إسرائيل" .

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