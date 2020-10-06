مدير عام المحررات يؤكد على اهمية العمل وفق السياسات الزراعية المقررة

غزة-الرأي

أكد أ. محمد اللولو مدير عام المحررات على اهمية العمل وفق السياسات الزراعية المقررة للقطاع الزراعي،في ظل بيئة مناسبة للاستثمار الزراعي، مع ضرورة الحفاظ على المقدرات والأصول.

وأثنى اللولو خلال ورشة عمل نظمتها الادارة العامة للمحررات ورشة عمل حول الخطة الزراعية للموسم الزراعي 2020-2021، على دور المزارعين والشركات الزراعية الإيجابي لإنجاح خطة وزارة الزراعة بجائحة كورونا.

بدوره ،قدم م.محمد العرجا مدير الدائرة الزراعية تعريفا حول الخطة الزراعية المتعلقة بتزويد المزارعين بالإحصائيات والبيانات الخاصة بالمساحات المستهدفة والمزروعة، واهم محاصيل الخضار وكيفية الاستفادة منها في تحديد وتنويع محاصيل الخضار بهدف تنظيم وضبط الاسعار وتعظيم العوائد والارباح.

كما قدم كل من م. اشرف ابو سويرح و م . احمد صبري من الادارة العامة للإرشاد الزراعي نماذج للإحصاءات والبيانات التي توفرها الوزارة بشكل شهري محدثة لاهم المحاصيل وكيفية الحصول عليها، والاستفادة منها على مستوى محافظات القطاع.

وناقشت الورشة أيضا الوضع المائي للمحررات،حيث أكد م. معيد الاغا مدير عام التربة والري على اهمية الثروة المائية وضرورة ترشيد استخدامها للحفاظ على المخزون الجوفي، كما قدم م. تحرير العويطي شرحا حول الطرق المختلفة لتقنين استهلاك المياه ، ودور مشروع محطة مياه المعالجة المزمع العمل به والاستفادة منه على مستوى أراضي المحررات.

يذكر ان الإدارة العامة للمحررات قامت بوضع خطة لتنظيم قطاع المياه بالمحررات من خلال الحد من حفر الابار الزراعية، وتركيب عدادات مياه، وتوفير تربة طينية لتحسين خواص التربة.

يشار الى أنه حضر اللقاء العديد من ممثلي الجمعيات والمزارعين المستأجرين والشركات الزراعية والمهتمين.