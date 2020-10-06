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الأوقاف تنعى الداعية الباكستاني عبد الغفار عزيز

06 تشرين أول / أكتوبر 2020 11:30

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غزة-الرأي

نعت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، الداعية الباكستاني عبد الغفار عزيز، الأمين المساعد للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، ونائب أمير الجماعة الإسلامية الباكستانية، الذي وافته المنية بعد صراع طويل مع مرض السرطان.‏
وتقدمت وزارة الأوقاف بأحر التعازي والمواساة من أسرة الفقيد وعائلته والشعب الباكستاني والأمة الإسلامية جمعاء، راجيةً المولى عز وجل أن يتغمّده بواسع رحمته، ويُسكنه فسيح جناته، ويُلهم أهله وذويه ومحبيه جميل الصبر والسلوان وحسن العزاء.
وقالت الأوقاف: "إن الأمة الإسلامية افتقدت داعيًا جليلًا قضى جُل حياته في الدعوة إلى الله تعالى وخدمة الإسلام والمسلمين، وحمل هموم أمته الإسلامية وفي مقدمتها هموم القضية الفلسطينية من خلال تضامنه مع فلسطين ودعمه المستمر للحقوق الفلسطينية".
 

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