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"العبادلة": الاتجاه للمنصات الالكترونية إحدى التحديات لمواجهة كوفيد 19

06 تشرين أول / أكتوبر 2020 12:24

"العبادلة": الاتجاه للمنصات الالكترونية إحدى التحديات لمواجهة كوفيد 19

غزة- الرأي

 أكد مدير عام تنمية القوى البشرية د. رامي العبادلة، أن  الإدارة  تسعى بشكل دائم إلى توفير الدورات التدريبية النوعية للكوادر الصحية العاملة بوزارة الصحة  في ظل جائحة كورونا.

وأوضح العبادلة أن الامر بتطلب إلى  تحوير اتجاه البوصلة التدريبية الى المنصات الالكترونية كونها تعد تحديا جديدا لمواجهة فيروس كورونا ،لافتا الى ان استخدام التعليم عن بعد يعتبر ثقافة جديدة يجب اتباعها في الوزارة.

وفي هذا الاطار التقى د.العبادلة بممثلة الصليب الأحمر د.سونوكو وأ. سناء رجب  بحضور ا.سامي جبر مدير دائرة التخطيط والموارد البشرية ومكلفا بمدير دائرة التدريب والتعليم المستمر  للحديث عن آلية جديدة لمتابعة برامج التدريب والحرص على استمراريتها،  مشيرا الى أهمية المنصة الالكترونية لمواكبة التطوير الحاصل في العالم الخارجي كونها الوسيلة الفعالة تزامنا مع انتشار فيروس كورونا عالميا ، وذلك من اجل تطوير قدرات الكوادر الصحية وربط هذه الدورات بنظام التطوير المهني المستمر.


 بدورها أطلعت السيدة د. سونوكو الحضور على بعض المواقع الالكترونية التي تقدم الدورات عبر المنصات الالكترونية، متحدثة عن السياسة العامة للتعامل مع هذه المنصات والتحديات التي يمكن مواجهتها، مؤكدة على ضرورة توعية العاملين بالوزارة حول أهمية هذه المنصات مع  ضرورة وضع آلية لإلزام الكوادر الصحية للدخول إلى المنصة ومتابعتها بالاضافة الى تبني الفكرة من  اصحاب القرار بالوزارة وتشجيع كوادر وزارة الصحة بالالتزام بها .

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